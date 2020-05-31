تعرّف على أسعار الخضر والفاكهة واللحوم الحمراء والبيضاء في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : جاءت اسعار الخضر والفاكهة واللحوم الحمراء والبيضاء باسواق ولاية الخرطوم، بحسب وكالة الانباء (سونا)، كالتالي : الخضر: كيلو الطماطم 100ج ,كيلو البامبي 80 ج,كيلو البطاطس 90ج ,ربطة الرجلة والملوخية 50ج , ,كيلو الكوسا 200ج ,كيلو الخيار 100ج ,كيلو البامية 300ج ,كيلو الجذر 150ج, كيلو الفلفلية 300ج

كيلو الباذنجان 100 ج ,كيلو القرع 100ج ,ربع البصل الأحمر 200ج, ربع البصل الأبيض 250ج ,كيلو الليمون 250ج ,ربطة الشمار والبقدونس والنعناع 30ج,قطعة الخص 50ج, قطعة الكروم 300ج, كيلو الشطة الخضراء 200ج.

اللحوم البيضاء : كيلو البلطي 600 ج,كيلو الفرايد 700ج بياض 400ج ,كيلو القرقور 200ج,كيلو الفراخ 300 ج, طبق البيض 260ج.

اللحوم الحمراء :كيلو الضأن صافي 750ج,كيلو الضأن بعظم 600 ج,كيلو العجالي صافي 600ج,كيلو العجالي بعظم 500 ج, كيلو المفرومة 600ج, كيلو البيرقر 550ج, كبدة الضأن القطعة 500ج,كيلو كبدة البقر 600ج ,كيلو السجك 600ج.

الفاكهة : دستة المانجو 350ج, كيلو الجوافة 100ج, كيلو الموز 80ج,دستة البرتقال تتراوح بين 200-150ج,دستة التفاح 300ج, الشمامة 100ج, البطيخة تتفاوت بين 250-350ج, دستة القريب فروت 350ج, طبق الكيوي 550ج

كيلو القشطة 350ج, كيلو العنب 500ج.

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