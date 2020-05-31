وزير المالية : تجارب دولية أثبتت نجاح التحويل النقدي المباشر في مكافحة الفقر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دافع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي، عن الاتفاق الذي ابرمته الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي. بغرض تحويلات نقدية ل80% من الأسر السودانية.

وأجاب الوزير على تساؤلات بشأن الاتفاق وإمكانية تحقيق ذلك، وجهت له، اليوم، على تويتر.

مؤكداً أن هناك الكثير من الدراسات والتجارب في دول عديدة أثبتت أهمية ونجاح التحويل النقدي المباشر في محاربة الفقر وتعزيز الإنتاجية وبناء السلام وتحسين الأمن الغذائي والصحة، وبالتأكيد التحويل النقدي يعزز صرف الدولة في التعليم والصحة والإنتاج.

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