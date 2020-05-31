(كاف) يحسم مصير بطولاته اليوم في إجتماع طارئ

الخليج 365 :

يعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اجتماعا طارئا يوم الأحد عبر الفيديو من أجل مناقشة مصير البطولات المتوقفة حاليًا بسبب انتشار فايروس كورونا.

وأوضح كاف في موقعه الرسمي أنه سيبحث مع أعضائه مصير نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكنفدرالية، حيث يظل الاقتراح الأقرب هو تنظيم بطولة مصغرة تضم الفرق المتأهلة لنصف النهائي من أجل إنهاء المسابقتين اللتين يتمسك الاتحاد بعدم إلغائهما.

ويلتقي الزمالك المصري مع الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، فيما يجمع نصف النهائي الآخر بين الأهلي والوداد.

وفي كأس الكنفدرالية يلتقي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أكادير، بينما يجمع نصف النهائي الآخر بين بيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني.

كما سيتطرق الاجتماع لمصير بطولة أمم أفريقيا المقبلة ويظل الاقتراح الأبرز تأجيلها بسبب تبقي أربع جولات من التصفيات لم تقم بعد ما يصعب إقامتها في 2021 كما كان مقررا في ظل رفض الكاميرون استضافة البطولة في فصل الصيف بسبب صعوبات مناخية.

كما سيتطرق الاجتماع لعدد من المسائل المطروحة الأخرى على غرار تصفيات بطولة أفريقيا للشباب، ودراسة الوضع الصحي في دول القارة وإمكانية تقديم مساعدات جديدة للدول الأكثر احتياجًا.