بلجيكي سيمبا: شيبوب يواجه مشكلة حقيقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني فاندن برويك، أنه يتطلع لمعرفة منافس فريقه في أولى الجولات بعد العودة المرتقبة للدوري التنزاني والمقرر أن يستأنف يوم 13 يونيو المقبل.

وقال البلجيكي في تصريحات لوسائل الإعلام التنزانية اليوم الأحد، إن معرفة المنافس وتاريخ أول مباراة لنا سيساعدنا لوضع برنامج كامل ومفصل. وأضاف “تحضيراتنا انطلقت الأسبوع الماضي بصفوف مكتملة حيث نفتقد فقط خدمات الثلاثي بقيادة الزامبي تشاما والكيني كاتا واللذين نتوقع أن يصلا خلال الأيام القليلة المقبلة إلى جانب الدولي السوداني شرف الدين شيبوب الذي يواجه مشكلة حقيقية بسبب إغلاق المطار بالعاصمة السودانية الخرطوم ولا نعرف موعد عودته”.

يذكر أن الإعلان عن جدول المباريات المتبقية من الدوري التنزاني إلى جانب النظام الذي ستستكمل به المنافسة سيتم اليوم في ظل وجود خيار لإقامة المباريات في مدينة واحدة أو مدينتين، وخيار آخر بالاستمرار بالنظام العادي عبر الذهاب والإياب.