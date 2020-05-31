مفكر سوادني يفضح مخطط الإمارات لمساومة “حميدتي” مقابل توفير السيولة النقدية!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المفكر السوداني والسياسي المعروف، الدكتور تاج السر عثمان، تفاصيل محاولات الإمارات مساومة مجلس السيادة السوداني، وذلك للاستحواذ على ميناء بورتسودان لمدة عشرين عاماً.

وقال عثمان، في تغريدة رصدتها “وطن”: “قبل أيام ظهر حميدتي يشكو من تأخر دفع السعودية والامارات لاثنين مليار، لتعود اليوم الإمارات للمساومة على استحواذ شركة موانئ دبي على ميناء بورتسودان لمدة 20 عاما مقابل توفير السيولة النقدية لحميدتي”.في وقت سابق، فضح نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أطرافاً لم يسمها، بالوقوف وراء محاولة تأجيج خلاف بين قطر والسودان، مؤكداً على عدم وجود أي خلافات بين الدوحة والخرطوم كما يروج البعض.