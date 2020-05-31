إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بشأن الحادث الحدودي مع الجيش السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأحد، بيانا، بشأن الحادث الحدودي مع السودان.
وأعربت الوزارة، في بيانها، عن تعاطفها وتعازيها لأسر ضحايا الحادث الحدودي مع السودان.
وحثت الوزارة، البلدين على العمل سوياً من خلال الآليات العسكرية الموجودة للتحقيق في ملابسات الحادث، مؤكدة أنها “لا ترى أي سبب لدخول البلدين في حالة من العداء”.
واستدعت وزارة الخارجية السودانية، أمس السبت، القائم بالأعمال الإثيوبي احتجاجاً على مقتل ضابط وإصابة تسعة من المدنيين والعسكريين في اشتباك الخميس بين ميليشيا اثيوبية والقوات السودانية في منطقة الفشقة الحدودية بين البلدين، متهمةً القوات الإثيوبية بمساندة هذه الميليشيا.
سبوتنيك
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