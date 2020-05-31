هجوم وحملة استخباراتية إسرائيلية “غير أخلاقية” على صحفية لبنانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

زعمت صحفية لبنانية أن ما وصفته بـ”الجيش الإلكتروني التابع لاستخبارات الجيش الإسرائيلي” قد شن هجوما عليها “بشكل غير أخلاقي” وذلك بسبب مواقفها ضد سياسة إسرائيل وتأييدها للـ”مقاومة” في لبنان وفلسطين.

ونشرت الصحفية اللبنانية، سنا كجك، على صفحتها الرسمية بعض الصور التي تثبت قيام البعض بحملة لتشويه صورتها من خلال نشر صور لها بدون حجاب وفي ملالة عسكرية قيل إنها مجندة في الجيش الإسرائيلي وهي تعمل تحت غطاء الصحافة لصالح إسرائيل وجيشها في لبنان.العالم العربي

وتأتي هذه الحملة بعد نشر كجك فيديو لها توجهت به إلى الجيش الإسرائيلي ومتحدثه الرسمي تقوم بتصحيح كل ما ينطق به من جمل وعبارات عربية مغلوطة، بحسب رأيها.ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على الصحفية اللبنانية سنا كجك عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “هل الرسالة ستحمل هذه المرة شعارات مختلفة أم ستعبر من جديد عن مشكلة لبنان