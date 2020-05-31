بيان عاجل من الجيش المغربي بشأن إنشاء “ثكنة عسكرية” على حدود الجزائر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت القوات المسلحة المغربية، أن “الثكنة العسكرية التي تعتزم تشييدها قرب الحدود مع الجزائر ستخصص لـ”إيواء الجنود فقط”، مؤكدة أن الأمر يتعلق بثكنة عسكرية، ليست لها مواصفات القاعدة العسكرية”.

وقال الجيش المغربي، في بيان له، أمس السبت، إن “إحداث الثكنة الجديدة يأتي في إطار مشروع نقل الثكنات العسكرية إلى خارج المدن”، موضحا أنه سيتم تشييدها في إقليم جرادة، على بعد 38 كيلومترا عن الحدود مع الجزائر، وستخصص لإيواء الجنود، وليس لها هدف عملي”.

وكان موقع”collimateur” المغربي، قال إن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أصدر مرسوما يقضي بتخصيص أرض لبناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية في إقليم جرادة على الحدود مع الجزائر.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أجواء سياسية متوترة بين البلدين، إذ استدعت الجزائر السفير المغربي لديها في 14 مايو/ أيار الماضي، للاحتجاج على تصريحات مسيئة منسوبة للقنصل المغربي في وهران.

سبوتنيك