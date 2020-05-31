احتجاجات حاشدة بشوارع لندن وبرلين على مقتل رجل أسود في أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

احتج مئات الأشخاص في لندن وبرلين، اليوم، الأحد، تضامنا مع المتظاهرين في الولايات المتحدة على مقتل رجل أسود ظهر في تسجيل مصور وهو يحاول التنفس بصعوبة بينما يضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه في مينابوليس.

وحسب “رويترز” جثا المحتجون على ركبهم في ميدان الطرف الأغر بوسط لندن مرددين “لا عدالة .. لا سلام” ثم مروا بجوار مقر البرلمان حتى وصلوا إلى السفارة الأمريكية.

كما شارك عدة مئات من المحتجين في مسيرة خارج السفارة الأمريكية في برلين رافعين لافتات تقرأ “القصاص لجورج فلويد” و”اوقفوا قتلنا” و” من التالي الذي سيحطم عنقه”.

وتسبب مقتل جورج فلويد أثناء اعتقاله يوم الاثنين في إشعال احتجاجات بالولايات المتحدة أججها الغضب الكامن من التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية الأمريكية.

وتحولت بعض المظاهرات إلى العنف مع إغلاق متظاهرين لحركة المرور، وإضرام النار، والاشتباك مع الشرطة، التي أطلق أفراد منها الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي من أجل اعادة فرض النظام.