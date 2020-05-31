بعبارات مؤثرة مهندس المريخ محمد موسى يتمني الشفاء للبرنس هيثم مصطفي

على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك؛ تمنى محمد موسى نجم المريخ السابق والمدرب الحالي لمنتخبنا الشاب عاجل الشفاء للكابتن هيثم مصطفى.. وبأحرف أنيقة صاغها هندسة بابداع شديد، قال فيها بحسب صحيفة اليوم التالي: البرنس هيثم مصطفة.. من أغوار القلب,, وتلافيف النفس,, هي الأمنيات,, وصادق الدعوات

المجد عوفي إذ عوفيت والكرم… وزال عنك إلى أعدائك الألم، صحت بصحتك الغارات وابتهجت… بها المكارم وانهلت بها الديم،

وراجع الشمس نور كان فارقها… كأنما فقده في جسمها سقم، ولاح برقك لي من عارضي ملك.. ومايسقط الغيث إلا حيث يبتسم..

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… من أغوار القلب وتلافيف النفس كل الأمنيات الطيبات الصادقات إلى رفيق الدرب هيثم مصطفى كرار،، بعاجل الشفاء وقد أبى هذا الفيروس المستجد (كورونا) إلا أن يصيب جسده الطيب الطاهر.. وها نحن نتداعى له بالسهر والحمى كأخ عزيز عرفناه عبر رحلة طويلة ومميزة نجمًا كم أطرب عشاق الموج الأزرق كم..؟.. في وقت كنا فيه على الجانب الآخر زملاء ومنافسين بكل شرف في نادينا الحبيب المريخ.. فيما جمع بيننا رمز الوطن وشرفه الأكبر في مجال كرة القدم (المنتخب الوطني السوداني) من الناشئين مرورًا بالشباب والأولمبي وصولًا إلى المنتخب الأول.

… امتد حبل الوصل رفقة البرنس بنادي المريخ عندما جاءه لاعبًا في موسم 2012م — 2013م وكنت وقتها مديرًا للكرة.. وتشرفنا معا بكأس بطولة الدوري الممتاز.. وبذا أسعد البرنس أحباء الأحمر أيضا.

نسأل الله أن يصبغ ثوب العافية والمعافاة على أخينا هيثم مصطفى؛ وأن يشفيه شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا.. إنه ولي ذلك والقادر عليه.

… ونسأل الله أن يرفع الوباء عن جميع إخواننا المصابين وكافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)