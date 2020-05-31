صحة الخرطوم : أتجاه للوصول للمرضى فى البيوت

كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن الاتجاه لانفاذ نظام لتوزيع الخدمات الصحية بصورة عادلة والوصول لجميع المرضى في اماكن سكنهم وذلك عبر تفعيل نظام توفير البيانات والمعلومات بولاية الخرطوم . .

ووجه مديرعام وزارة الصحة د.حمدان مصطفى حمدان بحسب ( سونا ) بالعمل على التنسيق بين السلطات الصحية بالمحليات ورئاسة الوزارة لتسهيل الوصول الى المستفيدين

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واكد فى ورشة عمل مشتركة مع وزارة البنى التحتية والنقل بالوزارة اليوم ان احدى اشكالات نظام الحكم فى السودان خلال الفترة السابقة هي عدم وصول الخدمات للمواطنين لذلك قررت الوزارة معالجة المشكلة عبر حلول اهمها تمليك المعلومات ووصول الكادر الطبي الى المرضى في البيوت .

ومن جهته اعرب وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والنقل المهندس هاشم ابنعوف عن قلقه من ارتفاع نسبة انتشار فايروس كورونا في ولاية الخرطوم مقارنة ببقية الولايات فضلا عن ضعف نسبة الوعي والاستجابة للقرارات ودعا الى توحيد جهود جميع المختصين فى كافة الجوانب للعمل على تحقيق الأهداف المرجوة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )