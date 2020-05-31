تمديد حظر التجوال بجنوب دارفور

جدد والي جنوب دارفور حظر التجوال بالولاية لمدة عشرة ايام اخرى اعتباراً من الاول من شهر يونيو وحتى العاشر منه وأصدر اللواء هاشم خالد والي جنوب دارفور المكلف قرار بالرقم (67) بتمديد حظر التجوال والفتح الجزئي للأسواق إعتبارا من الاول من يونيو وحتي العاشر منه لمدة (10) أيام.

ونص القرار بحسب ( سونا) على تمديد حظر التجوال مع تقليص ساعات الحظر ليبدأ من الساعة الثانية ظهرا ويستمر حتي الساعة السادسة من صباح اليوم التالي و فتح الاسواق جزئيا من الساعة السادسة صباحا وحتي الثانية ظهرا والالتزام بلبس الكمامة أوتغطية الفم والانف بقطعة قماش (ثوب،شال) في الاماكن العامة والالتزام بالتباعد في مواقع الزحام كما نص القرار كذلك على الالتزام بالإشتراطات الصحية الخاصة بمكافحة الكورونا .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)