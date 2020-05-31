التاريخ: 31-مايو-2020
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أعلن شيخ الأمين عمر الأمين، تكفله بنقل جميع الأطباء من مواقع سكنهم وإلى حيث مواقع عملهم، وتوفير الحماية الشخصية لهم إذا استدعى الأمر، وأطلق (نداء الوطن العاجل) لجميع أطباء السودان لإنقاذ أبناء الشعب السوداني بعد تفشي الأمراض والأوبئة.
وناشد شيخ الأمين، بحسب صحيفة الصيحة جميع أطباء بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة بنات وأبناء الشعب السوداني العظيم بعد تفشي الأوبئة والأمراض المختلفة. وقال “أعلم أن لا أحد منكم في حوجة لندائي لأنكم من هذا الشعب وإليه”.
وأضاف: “أنا على يقين في أنكم لا تحتاجون إلى تذكير مني.. أناشد المعاشيين منكم ومن هم في الخدمة، ومن جاءوا إلى السودان لزيارة أهلهم ووطنهم وأغلقت أمامهم أبواب العودة ومن بينهم علماء أجلاء، ساعدوا شعبنا المنكوب حتى يخرج من هذه الأزمة”. وناشدهم أن يهبوا لنداء الوطن.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة من شيخ الأمين لنقل جميع الأطباء وتوفير الحماية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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