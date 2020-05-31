رحيل الاعلامي عمر حلاق

نعى السيد وزير الثقافة والإعلام بمزيد من الحزن والأسى، الإعلامي المبدع عمر حلاق الذي توفى بعد معاناة طويلة مع المرض؛ تحملها بصبر ويقين المؤمن؛ فشق نعيه على زملائه وأصدقائه الكثر في الوسط الإعلامي ؛وفي قناة الشروق التي عمل بها قبل هجرته الأخيرة.

وضع عمر حلاق بحسب ( سونا) بصمته المميزة على عدد من البرامج والأعمال التليفزيونية والسينمائية؛ ومضى تاركا سيرة طيبة لمبدع خلاق وإنسان تمتع بحب وتقدير زملائه وأصدقائه رحمه الله رحمة وأسعة وأحسن إليه.

السيرة الذاتية للراحل عمرحلاق

الخبرة العملية:

• مؤسسة (Time Code) للإنتاج الفني – الرياض المملكة العربية السعودية

منتج فني أغسطس 2017م – أبريل 2018م

(مطور أفكار – منتج إعلان – منتج أفلام وثائقية – مصمم ومنتج للبرامج التلفزيونية – مصمم حملات إعلانية)

• قناة ديوان الفضائية – جدة المملكة العربية السعودية

مدير إدارة البرامج يوليو 2013 م – مارس 2017م.

• قناة الشروق الفضائية أكتوبر 2007م – يناير 2013م.

1- رئيس قسم البرامج.

2- رئيس قسم البرامج الداخلية.

3- مساعد رئيس قسم البرامج.

4- مدير التخطيط البرامجي للدورات البرامجية (2011-2013).

5- رئيس لجنة برامج رمضان (3 مرات متتالية).

6- رئيس اللجان البرامجية الخاصة بوضع الخطط والميزانيات.

7- رئيس لجنة المعاينات الخاصة بمقدمي ومقدمات البرامج.

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8- منتج برامج تلفزيونية منها:

– مع كل الود والتقدير وهو برنامج موسمي يعنى بالحالات الخاصة والتي إستطاعت هزيمة الفقر والمرض والإصابة ومجابهة تحديات الحياة ، البرنامج يقدم جائزة عينية تساعد الشخص على الإستمرار في الحياة بشكل جديد وهو برنامج مستمر في القناة منذ تأسيسها في 2007م وحتى الآن.

– برنامج أعز الناس وهو برنامج وثق لشخصية مهمة في السودان على مستوى الغناء الأستاذ محمد وردي وكان بثه في رمضان 2011م لمدة 30 حلقة.

– برنامج زورق الألحان وهو برنامج وثق لشخصية مهمة في السودان على مستوى الغناء الأستاذ محمد الأمين وكان بثه في رمضان 2012م لمدة 30 حلقة.

– برنامج السواعد البيضاء وهو برنامج توثيقي لشخصيات كان لها مساهمتها في تطور المجتمع السوداني ولها إسهامها النظري والعملي في تشكيل العقل والوجدان السوداني.

– برنامج محاولة للفهم وهو برنامج يُعنى بتحليل الظواهر الاجتماعية السالبة لمحاربتها والإيجابية لدعمها.

– برنامج الشروق مرت من هنا وهو برنامج معنى بالتجوال للتعريف بجغرافية السودان وتاريخه وشخوصه في قالب طريف وكوميدي.

– برنامج مسرح في الهواء وهو برنامج يجسد فكرة مسرح الشارع ويعتمد على الممثل المرتجل لنقاش قضايا الناس معهم في الشارع.

– برنامج رحيق الأمكنة وهو برنامج يبحث عن رحيق المكان بالمشي في شوارعه والإلتقاء بسكانه.

– برنامج صدى الأحداث وهو برنامج إسبوعي يجمع آراء الناس في الشوارع بشكل الإستطلاع ونقاشها في الإستديو عبر محلل له علاقة بالموضوع.

– منتج لعدد كبير من البرامج الخاصة بالمناسبات داخل السودان وخارجه.

– باحث ومعد لعدد من البرامج والمجلات التلفزيونية.

9- كاتب لعدد من النصوص الخاصة بالبرامج ومراجع للنصوص الخاصة بالبرامج الوثائقية.

10- مطور للأفكار المقدمة من داخل وخارج القناة.

• شركة تواصل إنترلينك للإنتاج التلفزيوني والإذاعي . يونيو 2004 وحتى إكتوبر 2007م

1- منتج أخبار في الشركة.

2- باحث ومعد للأفلام الوثائقية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)