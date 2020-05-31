(١،٣) مليون طن فجوة في المخزون الاستراتيجي من الذرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مساعد المدير العام للبنك الزراعي جلال الدين طه عن عجز في المخزون الاستراتيجي لمحصول الذرة بلغ 1,3 مليون طن من الاستهلاك المحلي ، مؤكدا ان جملة الإنتاج الموسم المنصرم بلغ 2,2 مليون طن

و قال جلال أن الموسم الصيفي المنصرم 2019 _ 2020م كان أقل إنتاجا للحبوب الغذائية بسبب تذبذب الأمطار وانتشار الآفات الزراعية ، لافتا لتسرب جزء كبير من الذرة للحدود ،

Advertisements

وقال جلال نحن الآن على ابواب الموسم الزراعي الصيفي 2020 _ 2021م ويواجه الموسم اشكالات عدة أهمها جائحة كورونا و انسياب مدخلات الإنتاج الزراعي الي مناطق الإنتاج وحركة تنقل العاملين والعمال بسبب قرارات الحظر خاصة في الولايات ذات الثقل الزراعي ، منوها إلي أن السياسة الراهنة تنبئ بمستقبل كارثي بنقص حاد في الحبوب الغذائية ما لم يتم تداركه بقرارات مركزية مصيرية ، مشيرا إلي أن القطاع الزراعي في السودان الان اصبح بين سندان الكورونا ومطرقة الحظر وفي حال عدم وضع معادلة توفيقية تسمح للمزارعين بمزاولة أعمالهم الزراعية وتوفير وسائل نجاحها وسلامة المتعاملين والعاملين بهذا القطاع فإن ذلك ينذر بمستقبل مظلم

ويري جلال أن نجاح الموسم الصيفي هو القضية الحيوية في الوقت الراهن

لافتا للأثر السالب للحظر على القطاع الزراعي ، مقترحا دعوة ولاة الولايات كافة والمهتمين بالشأن الصحي والاقتصادي والزراعي للقاء تداولي حول الجائحة وإنجاح الموسم الزراعي للوصول لمعادلة (صحية إنتاجية) تحمي العاملين بالقطاع من الوباء وتضمن نجاح الموسم الزراعي .