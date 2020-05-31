مصرع وإصابة 12 شخصا إثر اشتباكات بسنار….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب عشرة آخرون، إثر نزاع على خطة سكنية بمنطقة سيرو الجعليين بمحلية أبوحجار التابعة لولاية سنار.

وذكر شهود عيان بحسب (سونا) السبت، أن المنطقة المتنازع حول تخصيصها كسكن خططت منذ العام 2011م وتم تحويلها من زراعية إلى سكنية وخططت لـ(750) قطعة أرض، وأكدوا أن التوزيع تم بعدالة.

وأشاروا إلى أن التوزيع في الخطة الجديدة شمل المتضررين من فيضانات النيل الأزرق، بجانب الشباب وكل من لا يمتلك منزلاً يسع أسرته.

وذكر الشهود أن الخلاف كان بين الجعليين وقبيلة الباقرمة، ونوهوا إلى أن الأولى ترى ضرورة تنفيذ الخطة السكنية، بينما ترى الباقرمة أن تظل المنطقة زراعية وإلغاء تخصيصها لسكنية.

وأكد الشهود أن عدداً من المواطنين الذين تضايقوا من السكن حاولوا تشييد سور على قطعهم وفقاً للتوزيع الجديد في المنطقة المتنازع حول تخصيصها فحدث صدام بين الطرفين وتدخلت شرطة محلية أبوحجار وأطلقت النار في الهواء لتفريقهم إلا أنها أصابت بعضهم وحدثت الوفيات والإصابات.