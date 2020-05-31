رغم تفاءول حميدتي ..الموسم خرج ولن يعود..!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*باختصار!

*الموسم الرياضي خرج ولن يعود!

*هذا رغم حديث حميدتي المتفائل!

*نعم..الحقيقة لها سيقان والاحلام لا تصبح حقيقة علي ارض الواقع وهذا ينطبق علي تصريحات الاخ الحبيب نصرالدين حميدتي رئيس اللجنة المنظمة بالاتحاد السوداني لكرة القدم واحد اكثر الكوادر النشطة في منظومة الاتحاد في ظل نوم العوافي الذي يستظل تحت شجرته عدد كبير من اعضاء الاتحاد وللاسف بينهم من يتولي حقائب بالغة الحساسية والاهمية وفي مقدمتها الامانة العامة للاتحاد الدرجة الوظيفية التي يتقاضى عليها القائمون علي امرها راتبا شهريا بينما حميدتي يدفع من جيبه احيانا لتسير عجلة العمل بالاتحاد شانه شان الاخ الدكتور برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية!

*نعم..تصريحات متفائلة جدا اطلقها الباشمهندس نصرالدين حميدتي لهذه الصحيفة في عددها الصادر امس والذي اختلف حول حديثه الكثير من اهل الرياضة في السودان ما بين مؤيد لتلك التصريحات وما بين معارض وان كانت الفئة الاعظم هي التي تتمنى ان تعود عجلة المنافسة ليكتمل الموسم الرياضي وتتضح الرؤيا حول الفرق الصاعدة والهابطة اكثر من تلك التي تنتظر التمثيل الخارجي خلاف القمة السودانية التي لديها سبل توفير المال للسفر والمشاركات الخارجية الي غير ذلك في ظل ظروف مالية واقتصادية بالغة التعقيد وفي ظل ارتفاع الدولار بصورة جنونية وفي ذات الوقت انخفاض قيمة الجنيه السوداني الي درك سحيق!

*نعم..قال الباشمهندس نصرالدين حميدتي في تصريحاته لهذه الصحيفة بانهم..)جاهزون في الاتحاد السوداني لكرة القدم في اتخاذ قرار العودة للمنافسة واستئناف مسيرة الدوري الممتاز من حيث توقف بقرار السلطات الصحية بسبب جائحة كورونا التي الغت بظلال سالبة علي جميع الانشطة الرياضية في العالم وقال سيادته بانه تبقت خمسة اسابيع فقط لنهاية بطولة الدوري الممتاز الي جانب بلوغ منافسة كاس السودان ادوارا متقدمة وقال اننا نستند علي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيف) بالسماح للاحادات بتمديد الموسم الرياضي لاستكمال منافساتها المحلية وقال انهم في انتظار قرار السلطات الصحية السماح بعودة الحياة الطبيعية بالقدر الذي يسمح لنا باستئناف التنافس في وقت قريب وقبل الدخول في موسم جديد يستحيل معه اتخاذ قرار باستكمال الموسم الحالي)!

*نعم تلك تصريحات الباشمهندس نصرالدين حميدتي رئيس اللجنة المنظمة والتي اعتقد انها متفائلة اكثر من اللازم رغم انه تحفظ في الجزئية الاخيرة واتي بالمفيد حيث اشار سيادته بحصافة ولباقة الي ان سماح السلطات الصحية بعودة الحياة الطبيعية يجب ان لا يتخطى هذا القرار منتصف شهر يونيو الذي يقف علي الابواب الان ويوم غد الاثنين هو غرة الشهر ما يعني ان دخول القرار في الاسبوع الاخير من الشهر نفسه قد يصعب مهمة العودة للتنافس من جديد لان ذلك يعني الاقتراب من الدخول في موسم جديد باعتبار ان الفترة المتبقية لا تزيد علي شهر وحيد تتضمن فترة تسجيلات رئيسة الي جانب فترة اعداد لموسم جديد ما يصعب كثيرا مهمة اتخاذ قرار باكمال الموسم الحالي الذي يجب ان يضع رحاله بعد نحو اسبوعين من الان عقب التعديل الجديد الذي اتخذه مجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم حين وضع لوائح منافسات الموسم الحالي..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*تصريحات الباشمهندس حميدتي ورغم صعوبة بلورتها الي واقع الا انها تشكل دفعة معنوية لعدد من اندية الدرجة الوسيطة التي هي علي وشك الصعود لمصاف اندية الدرجة الممتازة وذلك تفاديا لاية اثار جانبية في حال الغاء الموسم الحالي وعدم استكماله!

*الحقيقة التي يجب التعامل معها تقول انه من الصعوبة بمكان عودة الموسم الرياضي من واقع المعطيات الحالية وقرارت الحظر التي تتلاحق من قبل السلطات الصحية للحد من انتشار وباء كورونا ومنع التجمعات والسفر بين الولايات وحتى التنقل داخل الولاية الواحدة بين مدنها الثلاث مالم تكن هنالك شارة مرور بتصاريح تم استخراجها مسبقا لذات الغرض!

*باختصار..الموسم خرج ولن يعود!

*قرار مجلس الهلال بالتجديد للحارس يونس الطيب عين الصواب خاصة وانه من الحراس المميزين في الساحة السودانية!

*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!