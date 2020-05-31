نقيب الممثلين يبرر بغضب: لهذا غاب الفنانون عن جنازة حسن حسني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عبر نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، عن “غضبه واستيائه” من الهجوم الذي تعرض له الفنانون بسبب غيابهم عن جنازة الفنان المخضرم حسني حسني. وأوضح زكي في تصريحات صحفية، أن “الفنانين المصريين معرضين دائما للنقد والهجوم سواء ذهبوا إلى جنازة أحد الزملاء أو لم يحضروا”. وقال في تصريحات غاضبة لموقع “مصراوي” المحلي: “لا أحد وصي علينا، نحن أدرى بمشاعرنا، وحسن حسني قيمة كبيرة وكلنا حزانى عليه”. وبرر زكي غياب حضور الفنانين عن تشييع جثمان الفنان الراحل، بأنه توفي فجرا وجرى دفنه في وقت باكر من الصباح. وتابع: “فنانون كثر ذهبوا إلى المستشفى وقت صلاة الظهر كما كان محدد سلفا، منهم أشرف عبد الباقي وبيومي فؤاد وأوس أوس، لكنهم تفاجأوا بأن حسن حسني قد وري التراب في وقت سابق. وأنا كنت مسافرا عندما علمت بخبر رحيله، وعندما عدت كانت عملية الدفن قد تمت”. وأعرب زكي عن غضبه من بعض المعلقين، قائلا: “ارفعوا أيديكم عن الفنانين، لا أفهم التناقض الموجود عند بعض الناس”، مضيفا: “عندما يروننا يطلبون الصور معنا، وفي ظهورنا يسبوننا”. وتوفي حسن حسني فجر السبت عن عمر 88 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة، فيما لفت غياب نجوم الفن عن جنازته أنظار الصحافة، وبرر البعض ذلك بالخوف من فيروس كورونا المستجد.