إزالة التمكين.. تقرير خطير عن اراضي كافوري…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

واصلت اسعار العقارات السكنية ارتفاعها المستمر بضاحية كافوري بولاية الخرطوم، مخالفة للتوقعات بانخفاضها في الوقت الحالي.

وقال أحد العاملين بمكاتب العقارات بالضاحية ل” الانتباهة اون لاين” أن سعر العقار السكني وصل الى (١٥) مليار جنيه، مليون بالجديد للقطعة السكنية الواحدة بعد ان كانت ب (٨) مليار مليون بالجديد، وذلك في ارخص المربعات السكنية، نسبة لارتفاع الدولار أمام الجنيه السوداني، بجانب ان معظم البائعين والمشترين يتعاملون بالدولار بدلا من العملة الوطنية، موضحا ان سعر المتر المربع يبلغ (١٢٥٠) دولار فى مربع (١١)، الذي يعتبر من اغلى المربعات السكنية في الضاحية بجانب مربع (٩)، فيما يعتبر مربعى (١) و (٣) من ارخص المربعات فى الضاحية.

وتوقع المتعامل زيادة ارتفاع أسعار العقارات السكنية فور رفع الحظر والاغلاق الشامل واستئناف العمل بمكاتب تسجيلات العقارات بالخرطوم، بجانب زيادة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي التي تمت مؤخراً، والتي ليس من شأنها أن تؤدي إلى زيادة أسعار العقارات السكنية فقط بل زيادة معدلات التضخم خاصة في حركة الأسواق.

وفي سياق متصل نفى المتعامل في حديثه مع (الانتباهة أون لاين) وجود أية مؤشرات لإنخفاض أسعار العقارات السكنية بكافوري بعد قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد التي شرعت في مصادرة عدد كبير من العقارات والقطع السكنية تخص رموز من النظام السابق. موضحاً أن هذه ليست مصادرات بل حجز للعقارات فقط، قائلاً أن هذه الاجراءات لن تؤدي لإنخفاض أسعار العقارات حتى لو (صادروا كافوري كلها). مضيفاً أن المتضررين من قرارات لجنة إزالة التمكين سيلجأون للقضاء وأن الحكومة لن تستطيع نزع هذه العقارات إلا إذا أثبتت قانونيا انه تم شرائها وحيازة ملكيتها بمال غير شرعي.

الجدير بالذكر أن ضاحية كافوري تعتبر من أفخم العقارات والمباني السكنية، وتقطن بها أسرة الرئيس المخلوع عمر البشير، وعدد من رموز النظام السابق، وبعض رجال المال والأعمال، والأثرياء من الجالية السورية بالخرطوم.