إتحاد الكرة…عودة النشاط قرار دولة ولا دعم للاندية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكد اتحاد كرة القدم السوداني أنّه لن يدعم أندية الدوري الممتاز في الوقت الراهن، موضحًا أنّه تمّ تقديم دعمٍ ماليً بمبلغ”60″ ألف جنيه للاتحادات المحلية و”40″ ألف جنيه للاتحادات الفراعية.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة للشؤون المالية، نصر الدين حميدتي، إنّ اتحاده عمل على التكفّل بترحيل أندية الممتاز، وأنّه سيتمّ دعمها عقب عودة النشاط.منوها الى ان اي قرار بعودة النشاط مرة اخرى يرجع لسلطات الدولة في المقام الأول .

وأضاف في تصريحٍات صحفية سيتمّ فتح حسابٍ لكلّ نادٍ بالدولار، وكذلك للاتحادات المحلية عقب عودة النشاط”.

وأشار نصر الدين حميدتي إلى أنّ اتحاده سيسلّم أندية الممتاز أموال الترحيل بالدولار وأنّه سيتوجّب عليها ترحيل نفسها.

ومنذ السابع عشر من مارس توقفت جميع الأنشطة الرياضية بأمرٍ من اتحاد كرة القدم السوداني للحيلولة دون تفشي وباء”كورونا”.

وحتى”الجمعة” وصلت حصيلة الإصابات بفيروس”كوفيد ـ19″ في السودان إلى”4″ آلاف و”521″، فيما تعافى”816″، وتوفي”233″.

الجدير بالذكر ان رئيس نادي الامل عطبرة جمال حسن سعيد كان قد طالب امس بضرورة ان يقوم اتحاد الكرة بالصرف على الاندية خلال فترة التوقف لما تواجهه من خسائر بسبب عدم وجود نشاط مشيرا الى ان الاتحاد تلقى دعما من الفيفا بمبلغ 500 الف دولار