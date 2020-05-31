ايدو مبارا الينا اليكو.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ايدو مبارا الينا اليكو
*كل سنة وكلنا طيبين
*وطن ومواطن وثورة
*وربنا يحفظ البلاد والعباد
*وياريت يتسع صدر الثورة ليسمح بمساحة للجميع
*الذين ركبوا قطار الثورة بعد وصول قطر عطبرة
*الذين كانوا يظنون ان الدوام للكيزان والعياذ بالله
*هم ماكيزان
*لكنهم مخالطين
*امتطوا اكتاف الكيزان ردحا من الزمان
*ثم كانوا اول المتلبين بعد الثورة
*بل منهم من احتقر الكتوف التي صعد عليها قائلا
*ده كتف تشيلني عليهو؟؟؟
*زي ديل اقبلوهم
*لانهم ماعندهم مبدأ ماسكين فيهو
*ووجهوهم وجهة الثورة
*بنفعوا برضو
*فان كان اكل الخنزير محرما
*فان تربيته لم يرد نصا بتحريمها
*اما الكيزان الاصليين اصحاب الفكرة والقناعة بها
*فيستحقون الاشادة علي تمسكهم بمبادئهم التي اعتنقوها
*المهم
*اشتقنا لخميس البل
*ليس تشفيا ولكن تمسكا باعادة حقوق الوطن والمواطن المنهوبة
*علي كل
*كل عام وجميعنا بخير
*المهم
*انتصرت الديمقراطية بالمريخ
*واقتنع الجميع بسيادة حكم القانون
*وهاهو بعض مجتمع المريخ يمارس حقا شرعيا ويسعي لسحب الثقة عن المجلس المنتخب
*ايا كانت النتائج
*الخطوة مكسب كبير للمريخ
*طالما رمينا طوبة الوزير والمفوض والوالي وعبدالرحيم محمد حسين
*والمسيرات ومحاولات احتلال المكتب التنفيذي
*وتمسكنا بالقانون وسلكنا دروبه في الوصول لمبتغانا
*نبقي نحنا في الطريق الصحيح
*وتبقي ديمقراطية المريخ التي كان يري بعضنا انها مستحيلة قد أصبحت واقعا
*وديمقراطية الشارع التي كانوا يقولون لنا عنها الدايره يمرق الشارع
*قد سادت لان الشوارع لاتخون
*شكرا ديمقراطية المريخ التي اختارت لبعضنا الذي اختارها طريق القانون واجبرت بعضنا الآخر باحترام القانون واللجوء اليه
*المهم
*مبادرات جيدة يقودها بعضنا تهدف الي توحيد الصف المريخي
*وتعمل علي اخراج الناس من جلابيب الاحتراب لآفاق الاحترام ووضع صالح الكيان فوق الجميع
*مثل هيك مبادرات تعتمد في الاساس علي مدي قبول قادتها عند الناس
*وهي لعمري الخطوة الاولي علي درب صالح الكيان
*قادة تلك المبادرات عليهم الجلوس مع المجلس من جهة
*ومع قادة المكونات الاخري
*للوصول لخارطة طريق تحدد مسار المريخ في المرحلة المقبلة
*وتحدد كل شئ بترتيب
*والدعوة لمؤتمر مريخي شامل
*شرط الدخول اليه صفاء النفوس والبعد عن التهاتر والكيمان وتغليب صالح المريخ
*نتمني التوفيق لاصحاب المبادرة العاقلة
*ايها الناس
*امام المريخ اهم اربعة ملفات
*ملف كوكو
*ملف اعادة قيد رمضان وحمو
*ملف جمعية تشكيل اللجان ومن ثم اعلان تاريخ الجمعية
*وعلي مجلس سوداكال القيام بالخطوات الايجابية وانجاز الملفات أعلاه بسرعة.
*او اعلان فشله في معالجة تلك الملفات
*ووقتها يبقي لكل حدث حديث
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*السنة دي وحشتنا صورة الوالي خائض في خموم موية المطرة
*المطرة الكانت بتفاجئ الولاية سنويا
*لكن يا والينا
*فيها ايه لو استغليت الحظر
*وكلفت محلياتك ونفتياتك باعادة تأهيل وهيبة وتجميل الشوارع يا اخينا؟؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال آخرتها شنووووووووو
والي لقاء
سلك
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