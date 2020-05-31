ايدو مبارا الينا اليكو.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ايدو مبارا الينا اليكو

*كل سنة وكلنا طيبين

*وطن ومواطن وثورة

*وربنا يحفظ البلاد والعباد

*وياريت يتسع صدر الثورة ليسمح بمساحة للجميع

*الذين ركبوا قطار الثورة بعد وصول قطر عطبرة

*الذين كانوا يظنون ان الدوام للكيزان والعياذ بالله

*هم ماكيزان

*لكنهم مخالطين

*امتطوا اكتاف الكيزان ردحا من الزمان

*ثم كانوا اول المتلبين بعد الثورة

*بل منهم من احتقر الكتوف التي صعد عليها قائلا

*ده كتف تشيلني عليهو؟؟؟

*زي ديل اقبلوهم

*لانهم ماعندهم مبدأ ماسكين فيهو

*ووجهوهم وجهة الثورة

*بنفعوا برضو

*فان كان اكل الخنزير محرما

*فان تربيته لم يرد نصا بتحريمها

*اما الكيزان الاصليين اصحاب الفكرة والقناعة بها

*فيستحقون الاشادة علي تمسكهم بمبادئهم التي اعتنقوها

*المهم

*اشتقنا لخميس البل

*ليس تشفيا ولكن تمسكا باعادة حقوق الوطن والمواطن المنهوبة

*علي كل

*كل عام وجميعنا بخير

*المهم

*انتصرت الديمقراطية بالمريخ

*واقتنع الجميع بسيادة حكم القانون

*وهاهو بعض مجتمع المريخ يمارس حقا شرعيا ويسعي لسحب الثقة عن المجلس المنتخب

*ايا كانت النتائج

*الخطوة مكسب كبير للمريخ

*طالما رمينا طوبة الوزير والمفوض والوالي وعبدالرحيم محمد حسين

*والمسيرات ومحاولات احتلال المكتب التنفيذي

*وتمسكنا بالقانون وسلكنا دروبه في الوصول لمبتغانا

*نبقي نحنا في الطريق الصحيح

*وتبقي ديمقراطية المريخ التي كان يري بعضنا انها مستحيلة قد أصبحت واقعا

*وديمقراطية الشارع التي كانوا يقولون لنا عنها الدايره يمرق الشارع

*قد سادت لان الشوارع لاتخون

*شكرا ديمقراطية المريخ التي اختارت لبعضنا الذي اختارها طريق القانون واجبرت بعضنا الآخر باحترام القانون واللجوء اليه

*المهم

*مبادرات جيدة يقودها بعضنا تهدف الي توحيد الصف المريخي

*وتعمل علي اخراج الناس من جلابيب الاحتراب لآفاق الاحترام ووضع صالح الكيان فوق الجميع

*مثل هيك مبادرات تعتمد في الاساس علي مدي قبول قادتها عند الناس

*وهي لعمري الخطوة الاولي علي درب صالح الكيان

*قادة تلك المبادرات عليهم الجلوس مع المجلس من جهة

*ومع قادة المكونات الاخري

*للوصول لخارطة طريق تحدد مسار المريخ في المرحلة المقبلة

*وتحدد كل شئ بترتيب

*والدعوة لمؤتمر مريخي شامل

*شرط الدخول اليه صفاء النفوس والبعد عن التهاتر والكيمان وتغليب صالح المريخ

*نتمني التوفيق لاصحاب المبادرة العاقلة

*ايها الناس

*امام المريخ اهم اربعة ملفات

*ملف كوكو

*ملف اعادة قيد رمضان وحمو

*ملف جمعية تشكيل اللجان ومن ثم اعلان تاريخ الجمعية

*وعلي مجلس سوداكال القيام بالخطوات الايجابية وانجاز الملفات أعلاه بسرعة.

*او اعلان فشله في معالجة تلك الملفات

*ووقتها يبقي لكل حدث حديث

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*السنة دي وحشتنا صورة الوالي خائض في خموم موية المطرة

*المطرة الكانت بتفاجئ الولاية سنويا

*لكن يا والينا

*فيها ايه لو استغليت الحظر

*وكلفت محلياتك ونفتياتك باعادة تأهيل وهيبة وتجميل الشوارع يا اخينا؟؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال آخرتها شنووووووووو

والي لقاء

سلك