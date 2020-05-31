بسبب نقص الجازولين .. تحذيرات من حدوث شح في البضائع بالأسواق

الخليج 365 :

أكد رئيس الغرفة الغذائية السابق باتحاد الغرف الصناعية، عبدالرحمن عباس ، عن توقف عدد كبير من مصانع المواد الغذائية منذ شهر رمضان، وعزا التوقف لعدم توفر الجازولين اللازم للتشغيل ، نافياً أن يكون السبب نقص في العمالة.

وقال عباس بحسب “الأحداث نيوز” إن أغلب مصانع الأغذية تعمل أفرانها بالجازولين وهو غير متوفر وإذا لم يتم توفيره لا يمكنها العودة للخدمة والإنتاج بطاقتها القصوى.

وأقر بتوفر الكهرباء مؤخراً للمصانع، مؤكداً أن الكهرباء والجازولين من أهم عناصر الصناعة، وحذّر من تأثير استمرار توقف المصانع على امداد الأسواق من البضائع وحدوث شُح تضرُر المستهلك ما ينعكس على إرتفاع الأسعار.