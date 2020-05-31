برشلونة يرد على طلب يوفنتوس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجه برشلونة الإسباني ردا على عرض يوفنتوس الإيطالي في إطار إدخال اللاعب فاتي في صفقة انتقال ميراليم بيانيتش وماتيا دي تشيليو، إلى النادي الإسباني. فبحسب تقارير إعلامية إسبانية فإن برشلونة رد على طلب الفريق الإيطالي، بالرفض وبشكل قاطع إدخال فاتي في الصفقة. حيث أشار موقع “موندو ديبورتيفو” إلى أن برشلونة رد على العرض بالقول “انسوا مستحيل”، ويرى الفريق الإسباني بلاعبه الشاب مستقبل الفريق. وكان يوفنتوس يصر على ضم البرازيلي آرثر ميلو نجم وسط برشلونة، في الصفقة التبادلية، إلا أن اللاعب أبلغ الناديين الكتالوني والإيطالي برغبته في عدم مغادرة البارسا. يذكر أن بيانيتش كان قد رفض عرض كل من تشيلسي وباريس سان جيرمان، مما قربه أكثر من الفريق الإسباني. ويثير عشاق برشلونة علامات استفهام حول السن الكبير للبوسني، وإمكانية استفادة النادي منه لكونه قد بلغ الثلاثين من عمره، إلا أن النادي يرى أن سن بيانيتش سيشكل عاملا كبيرا من حيث الخبرة.