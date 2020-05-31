لجنة إزالة التمكين بولاية شمال كردفان تؤدي القسم

أدي اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله وإلي ولاية شمال كردفان المكلف رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال و أعضاء اللجنة بالولاية اليوم القسم أمام رئيس الجهاز القضائى بالولاية. واعلن والي شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله عقب اداء القسم بحسب سونا، اعلن عن انطلاقة عمل اللجنة بالولاية في تنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب القرار ودعا أعضاء اللجنة إلي التنسيق والتعاون المحكم في تنفيذ عملها كما دعا كافة قطاعات المجتمع بالتعاون مع اللجنة وتقديم كل ما هو مطلوب من معلومات تساعد اللجنة في تحقيق أهدافها ومراميها. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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