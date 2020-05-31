شرطة محلية شيكان تسترد عددا من المسروقات

تمكنت شرطة محلية شيكان بولاية شمال كردفان من استراداد عدد من المسروقات التي تمت في الأيام الماضية بعدد من مناطق مدينة الأبيض وشملت اكثر من مائة جركانه زيت طعام بجانب كميات من الاسبيرات وزيوت الغيار وبطاريات العربات وتم التحفظ على المضبوطات كمعروضات في قسم شرطة المحلية.

وأشاد موسي مكي الضو المدير التنفيذي لمحلية شيكان رئيس لجنة أمن المحلية في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء، بدور الشرطة في في استقرارالعملية الأمنية ومكافحة الجريمة واثني علي التعاون التام والتنسيق المحكم بين كافة الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية في ضبط الأمن وتحقيق الامان للمواطن.

واوضح أن هذا العمل الكبير يمثل دافعا كبيرا وتحدي لجميع الأجهزة الأمنية في الاستمرار في أداء مهامها بصورة متميزة ممتدحا الدور الكبير للتيم الأمني الذي اشرف علي تحقيق هذا المجهود حتي تحقق المطلوب والقبض علي المتهمين مؤكدا على تسخير إمكانيات المحلية لتحقيق الأمن.

وأكد عميد شرطة آدم عبدالجبار ضيفة مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية أن الشرطة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدي علي حقوق المواطن مشيدا بالمجهودات التي تمت وقال أن مهمة الشرطة مكافحة ومنع الجريمة قبل وقوعها واكتشافها بعد حدوث الجريمة .

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واضاف أن الشرطة تعمل علي زيادة المجهود لاسترداد جميع المفقودات التي تخص المواطنين واستتباب الأمن موضحا أنه تم القبض علي عدد من عصابات النيقرز التي عملت علي ترويع المواطنين في الأيام الماضية قائلا “إن الشرطة تعمل علي تفكيل كل البؤر الإجرامية”.

من جانبه أوضح العقيد شرطة عزالدين عبدالرحمن الماظ مدير شرطة شيكان أن المتابعة اللصيقة من لجنة أمن المحلية للعملية التأمينية المحكمة أثمرت عن ضبط بعض المتهمين ضعاف النفوس الذين استقلوا فرصة اغلاق الأسواق وعملوا علي سرقة محلات المواطنين التجارية.

واكداستمرار أن الشرطة في تأمين الأسواق موضحا أن السرقات حصلت لاحد التجار جوار سوق المحصول حيث تمت سرقة اكثر من مائة جركانة زيت طعام وكذلك أخري لعدد من الاسبيرات وزيوت الغيار والبطاريات المختلفة.

وقال مدير شرطة شيكان أنه تم ضبط عدد من براميل الوقود والبهائم موضحا أن تم التحفظ علي المتهمين بشرطة شيكان بعد فتح بلاغات في مواجهتهم مشيدا بجهود جميع الأجهزة الأمنية مجتمعة في ضبط ومنع الجريمة مؤكدا دورهم الكبير في استتباب الأمن وتأمين ممتلكات المواطنين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)