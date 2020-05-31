والي القضارف: تمدد الأثيوبيين داخل الحدود السودانية ورائه اجندة خفية

قال والي القضارف اللواء ركن نصرالدين عبدالقيوم أحمد إن تمدد الأثيوبيين داخل الحدود السؤدانية يكشف عن اجندة خفية مشيراً لتطور كبير في طريقة ومساحات التمدد.

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واكد اللواء نصر الدين في تصريح بحسب صحيفة المجهر عقب عودته من منطقة بركة نورين الحدودية التي شهدت اعتداءات للاثيوبين نهاية الأسبوع الماضي خلفت قتلى وجرحى، استقرار الأوضاع الأمنية في الشريط الحدودي وقال ان الاثيوبين ادركو انهم ارتكبوا خطا فادحا بمهاجتهم المنطقة.

أكد والي القضارف انسحاب القوات الإثيوبية من المنطقة وقال ان هنالك تطور ملحوظ فى التعديات الإثيوبية خلافا للتعديات السابق يؤكد ان الاثيوبين أجندة خفية وأهداف عير معلنة فى قضية الاراضي الاانه استدرك قائلا إن الاثيوبين استدركوا انهم اركتبوا خطأ فادحا لقيامهم بتلك الهجمات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)