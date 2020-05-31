مصرفي: تغيير العملة يتحكم في الكتلة النقدية

قال المصرفي محمد عبد الرحمن أبو شَورة إن تغيير فئات العملة يمكن من التحكم في حجم الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي والحد من عمليات التزوير خاصة مع اتساعها خلال الفترة الماضية.

Advertisements

وأشار أبو شَورة في حديثه بحسب صحيفة السوداني، إلى أن تغيير العملة يسهم أيضا في إيقاف المضاربات في شراء النقد الأجنبي، مؤكدا أن ارتفاع حجم التزييف ووجود كتلة نقدية كبيرة خارج الجهاز المصرفي يتطلب تغيير الفئات الكبيرة للعملة خاصة (200،500) مضيفا أن المشكلة الاساسية تكمن في أن من يتعاملون مع الجهاز المصرفي في السودان لا يتعدون ١٠٪.

وأشارت مصادر مصرفية مطلعة إلى أن عملية التغيير تكلف الحكومة أموالا طائلة تقدر بملايين الدولارات كان من الأولى صرفها في معالجة الأزمات المعيشية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)