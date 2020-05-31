جائحة ( كورونا) تنعش صوالين الحلاقة

كثير من المحلات التجارية والخدمية تأثرت بإعلان حالة الطوارئ وفرض الحظر الشامل إلا ان صوالين الحلاقة بالأحياء ظلت تعمل بشكل طبيعي خاصة المتواجد منها في الأطراف والأحياء الشعبية.
صاحب صالون تنقو للحلاقة محمد تنقو أكد ان قرار الحظر لم يؤثر على عملهم في الصالون، مشيرا إلى أن دخلهم ارتفع خلال فترة الحظر لتواجد المواطنين في منازلهم ما ساهم في الإقبال الكبير على الصوالين.
صاحب صالون (فيي آي بي) قال إن الصوالين تعمل بشكل طبيعي والإقبال جيد رغم عدم وجود مناسبات الزواج التي يهتم فيها الشباب بحلاقة شعرهم في الصوالين، وعزا ارتفاع أسعار الحلاقة في الصوالين لارتفاع أدوات الحلاقة ، مشيرا إلى أن سعر حلاقة الرأس والذقن ارتفعت الي (150) جنيها والصبغة الى (200) جنيه.
من جانبه قال صاحب صالون السلطان مصطفى عبد الرحمن بحسب صحيفة السوداني، ان الحظر الشامل قد يكون اثر على العديد من المهن والشركات ولكن صوالين الحلاقة من المهن الخدمية لذلك من الصعب أن تغلق أبوابها وأقصى ما يمكن أن يؤثر علينا هو تقليص ساعات العمل من 12-ساعة في اليوم الى 8 ساعات ولكن الدخل جيد ولا لم نشعر باي تأثير يذكر ماعدا ارتفاع مواد وأدوات الحلاقة.
و أشار مصطفى الى أنهم في الصوالين يهتمون بالتعقيم حتى قبل ظهور جائحة كورونا ومع انتشارها زاد اهتمامهم بالتعقيم وأدواته ألا تفارقنا حفاظا على أنفسهم والزبائن.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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