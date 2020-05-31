المريخ يدرس خيار (كاس) وينتظر رفع الحظر للعمومية

أكد المدير العام لنادي المريخ د. مدثر خيري، أنه لا توجد أي قضايا أو دعاوى ضد النادي أمام الـ(فيفا) بخلاف الحكم الذي صدر لصالح اللاعب دونو كوكو.

وأشار إلى أنه وفقاً للحيثيات التي تسلمها النادي خلال الاسبوع الماضي، فإن (فيفا) حكم لصالح اللاعب من واقع المعلومات التي حواها ملف دعوى اللاعب الذي طعن في المستندات بالتزوير وأن (فيفا) ليس الجهة المختصة بالفصل في هذا الطعن.

وأوضح بحسب صحيفة الصيحة، امس السبت، أنه يحق للنادي استئناف الحكم لدى محكمة التحكيم الرياضية “كاس” خلال فترة (21) يوماً من تاريخ استلام الحيثيات، وأضاف بأن مجلس الإدارة يدرس هذا الخيار.

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وذكر خيري أنه بمجرد إجازة قانون الرياضة الإتحادي لعام 2016م ونيل النادي لعضوية الإتحاد السوداني لكرة القدم في الرابع عشر من سبتمبر 2017م أصبحت العديد من صلاحيات الوزارة والمفوضية الواردة في قانون الرياضة الولائي خاصة المتعلقة بالإشراف على الجمعيات العمومية وانتخاب مجالس الإداراة غير قابلة للتطبيق لأنها بحكم الإستقلالية من إختصاص أجهزة نادي المريخ ووفقاً لنظامه الأساسي وعملاً بالتزاماته بالأنظمة الرياضية الدولية، وأن أي تدخل في هذا الشأن يعني تدخلاً صريحاً في الشأن الداخلي للإتحاد العام وليس المريخ فقط مما يؤدي لتجميد نشاط كرة القدم وهو الأمر المثبت بموجب مخاطبات الـ(فيفا) السابقة وبطلان قرارات الوزير الولائي السابق.

وأوضح خيري أن الجمعية العمومية للنادي هي صاحبة السلطة الأعلى في النادي، وقد أجازت النظام الأساسي الجديد في 19 أكتوبر 2019م وتم إعلان ذلك حسب جدول الإجراءات في 21 إكتوبر 2019م بعد إنتهاء مرحلة الطعون، وعليه يصبح نظام 2019م هو الذي يحكم المريخ، وتفعيلاً لهذا النظام دعا مجلس الإدارة الجمعية العمومية لإجتماع غير عادي من أجل إنتخاب اللجان المستقلة في 21 مارس 2020م ومن ثم لإجتماع آخر في 21 أبريل 2020م لإنتخاب مجلس إدارة جديد، وأشار إلى أنه بسبب ظروف الحجر الصحي قام نادي المريخ بتعليق كافة أنشطته، وقد خاطب الجهات المختصة بذلك على أن تستكمل خارطة الطريق فور رفع الحظر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)