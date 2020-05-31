اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد في البنك المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حدد بنك السودان المركزي اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد وجاءت على النحو التالي:- العملة شراء بيع متوسط الدولار 55 55.275 55.1375 الين الياباني 0.5102 0.5128 0.5115 الجنيه الاسترليني 67.9348 68.2745 68.1046 الفرنك السويسري 57.213 57.4991 57.356 الدولار الكندي 39.9553 40.1551 40.0552 كرونة السويدية 5.842 5.8712 5.8566 الكرونة النرويجية 5.6591 5.6874 5.6732 الكرون الدنماركي 8.1962 8.2372 8.2167 الدينار الكويتي 178.138 179.028 178.583 الريال السعودي 14.6452 14.7184 14.6818 الدرهم الاماراتي 14.975 15.0499 15.0124 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.734 146.463 146.098 ريال عماني 142.857 143.571 143.214 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 61.088 61.3934 61.2407

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