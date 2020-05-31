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اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد في البنك المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حدد بنك السودان المركزي اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد  وجاءت على النحو التالي:-

العملة شراء بيع متوسط
الدولار 55 55.275 55.1375
الين الياباني 0.5102 0.5128 0.5115
الجنيه الاسترليني 67.9348 68.2745 68.1046
الفرنك السويسري 57.213 57.4991 57.356
الدولار الكندي 39.9553 40.1551 40.0552
كرونة السويدية 5.842 5.8712 5.8566
الكرونة النرويجية 5.6591 5.6874 5.6732
الكرون الدنماركي 8.1962 8.2372 8.2167
الدينار الكويتي 178.138 179.028 178.583
الريال السعودي 14.6452 14.7184 14.6818
الدرهم الاماراتي 14.975 15.0499 15.0124
الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477
الدينار البحريني 145.734 146.463 146.098
ريال عماني 142.857 143.571 143.214
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758
الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778
اليورو 61.088 61.3934 61.2407
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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