الفنان المصري الشهير محمد فؤاد يغني للفنان السوداني الكبير شرحبيل أحمد “الليل الهادي” ويكيل له المدح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكال الفنان المصري المعروف محمد فؤاد المدح في حق الفنان السوداني الكبير شرحبيل أحمد وذلك قبل أن يغني الأول أغنية الأخير الشهيرة “الليل الهادي”. ووصف فؤاد الفنان شرحبيل أحمد بحسب ما نقل محرر كوش نيوز بالفنان الكبير والمحترم والذي يكن له كل الاحترام والحب. وتابع بحسب ما رصد محرر كوش نيوز: سأقدم هذه الأغنية تكريماً للفنان المحترم وحباً في دولة السودان وشعب السودان الطيب الجميل, وسأغني الأغنية لتعرفوا الفنان دا رائع “أزاي” وعنده موسيقي جاز وسابق عصره.

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