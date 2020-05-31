سقوط أخلاقي وقيمي للادارة الامريكية… بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تابع العالم الحدث القبيح الذى شهدته امريكا ولطخ وجهها وجعلها نموذجا سيئا يلزم تغييره ان اراد الناس العيش بسلام وأمان .

امريكا التى ترفع شعارات الحرية وحقوق الانسان والديموقراطية سقطت سقوطا شنيعا ومدويا اخلاقيا وقيميا وشرطتها العنصرية تقتل بدم بارد وفى جريمة مروعة شابا اسودا من اصول افريقية مما يبرز العنصرية فى اوضح صورها .

امريكا التى تشكل للكثيرين نموذجا يحتذى ويحلمون بالهجرة اليها والاندماج فى مجتمعها وحمل جنسيتها هاهى اليوم تنحدر الى القاع فى امتحان الاخلاق والقيم وبالذات عندما تعلن السلطات وفى استهتار بالغ بحقوق الانسان ان الشرطى المتهم بقتل الشاب الأسود تعلن انه قد تم ايقافه ووجهت

له تهمة القتل شبه الخطأ وهو الأمر الذى يبين تواطؤ الجهات الرسمية مع المعتدى الذى قتل الضحية قاصدا عارفا بنتيجة فعله وما يفضى إليه عمله ، ولم يلق بالا أو يكترث لنداءات الضحية وتوسلاته بإنه يختنق ولايستطيع التنفس لكن الشرطى الأبيض وفى وحشية وسادية يتلذذ بانين الشاب وآلامه ويواصل الضغط على رقبته برجليه حتى يموت خنقا

غير مبال بفعله القبيح هذا ، والأسوأ ان الضباط الذين كانوا معه لم يمنعوه وهم شركاء فى هذه الجريمة ويفترض ان تتم محاسبتهم لكن النظام القضائى العنصرى لن يخطو باتجاه تحقيق العدالة ومع ذلك مازالت امريكا تشكل فى اذهان الكثيرين انموذجا وحلما , وليت هذه الحادثة العنصرية البشعة والقرارات الادارية والقانونية غير الإنسانية والاخلاقية ليتها تكون قد ابانت وجه امريكا القبيح وصورتها السيئة واكذوبة ادعائها حماية الحريات والحرص على حقوق الانسان .

وفى الأنباء ان تفاصيل جديدة للحادثة البشعة ظهرت اذ ان فديو آخر ظهر وفيه آخر لقطات المواجهة بين الأمريكي جورج فلويد وضباط من شرطة مدينة مينيابوليس الأمريكية، والتي أدت إلى مقتله الاثنين الماضي.

يوفر المقطع الجديد زاوية مختلفة حيث يبدو أنه يُظهر جزءًا من المواجهة قبل تصاعد الأمور، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة The Daily Mail الأمريكية.

وفي اللقطات، يمكن سماع فلويد مرارا وهو يتوسل الضباط بأنه لا يستطيع التنفس، حيث يقول فلويد بينما يجلس الضباط الثلاثة فوقه: قائلا: “من فضلك، لا أستطيع التنفس، من فضلك، دعني أقف”.

ويتابع فلويد في المقطع: “معدتي تؤلمني. رقبتي يؤلمني، من فضلك من فضلك. لا أستطيع التنفس”.

انها امريكا بوجهها القبيح وسياستها النتنة

وسقوطها المدوى اخلاقيا وقيميا فلا ينخدع بها الناس فهى ليست إلا بؤرة للشر وعلى الشعب الامريكى ان يطيح بهذا النظام العنصرى الفاسد ان اراد ان بعيش بأمان وسلام والا فلن ينصلح حال بلاد العم سام.