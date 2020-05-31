إلى المغفلين الضائعين من شباب السودان 

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

صدمة للكثيرين شكلتها محاولات عشرات الشباب السودانين قبل سنوات – وغالبهم من دارفور (وجنوب السودان قبل الانفصال) – الدخول الى فلسطين المحتلة وذلك عبر التسلل بمساعدة مهربين ، وغالب هؤلاء قدموا من مصر وحاولوا اجتياز الحدود الى كيان الاحتلال الغاصب ، وفيهم من طلب اللجوء عند الدويلة اللقيطة واخرين لم يحسموا امرهم وجربوا وهم غير مدركين لخطواتهم القادمة ايستقرون فى الأرض المحتلة ام يتخذونها معبرا الى اوروبا وامريكا ، وقد تقطعت بهؤلاء السبل ووجدوا هذا الكيان بعيد جدا عن ما تصوروه وعلق باذهانهم ، فالدولة العنصرية تنظر اليهم على أنهم ليسو أهلا للتمتع باى حقوق ، فعلاوة على أنهم افارقة سود وبنظر العنصريين الصهاينة لايتمتعون باى حقوق فهم من غير اليهود ، وهذا المجتمع العنصرى الصهيونى الغاصب لايقيم اعتبارا لليهود الافارقة (الفلاشا) الذين هاجروا الى فلسطين المحتلة – فى تآمر رخيص من الرئيس نميرى مع الصهاينة عبر العميل الكبير عدنان خاشقجى – فكيف يعطى اعتبارا لافارقة ليسو يهودا .

هذه المشاكل واجهت السودانيين الذين سافروا الى فلسطين المحتلة واكتشفوا ان احلامهم ليست إلا اوهاما ، وقد عاد بعضهم ومن بقى هناك فقد بقى فى وضع مزر لايليق بانسان محترم ان يبقى فيه ، ومن عجب ان بعض المغفلين السذج الواهمين مازالوا يحاولون الوصول الى دولة الكيان العنصرى القاتل الظالم ، وهم بهذا لايتعظون من تجارب سابقيهم ويقعون فى نفس الخطأ الذى وقع فيه اولئك الواهمون .

نقول هذا الكلام أثر سماعنا اخبارا مؤسفة عن

محاولة شبان سودانيين التسلل الى فلسطين المحتلة من لبنان وقد تم احتجازهم ، وادناه تفاصيل الخبر :

تسلم مكتب مخابرات مرجعيون التابع للجيش اللبناني من قوات “اليونيفيل”، ثلاثة سودانيين حاولوا الدخول الى الأراضي المحتلة واعتقلهم جنود العدو الصهيوني قرب السياج الحدودي في عيتا الشعب.

وتبين ان 13 سوادنيا انتشروا في المنطقة الحدودية بهدف الدخول إلى فلسطين المحتلة ، وجرى اعتقال اثنين منهم في حولا، ويتم البحث عن 8 سودانيين آخرين سيحاولون عبور السياج.

يا لبؤس خياركم وسوء صنيعكم ايها المغفلون التائهون وانتم لا تتعظون ، وتجربون المجرب ، وتقعون فى المحذور دون استفادة من سابق معرفة ولا ماجرى من وقائع وأحداث تشهد كلها بسوء اختياركم و قبيح فعالكم.