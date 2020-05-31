شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي “محمد الفكي سليمان” عن نتيجة فحصه لفيروس كورونا، عقب مخالطته لوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، في زيارة رسمية الاسبوع الماضي، لعدد من الولايات.
وقال”الفكي” على صفحته الرسمية اليوم الأحد: أبلغتني وزارة الصحة، بأن نتيجة فحص فايروس كورونا المستجد، الذي خضعتُ ليه يوم الثلاثاء الماضي سلبية.
أتمنى أن ينعم الجميع بالصحة والعافية والمحبة، وأن تخرج بلادنا من الجائحة أكثر قوة وصلابة. أتقدَّم بالشكر لجميع الكوادر الصحية، التي تعمل بتفانٍ ونكران ذات، لمحاصرة الوباء رغم النظام الصحي المُتهالك الذي ورثناه من العهد البائد.
وأشكر أيضاً كل المتطوعين الذين يقدمون الدعم والسند لمصابي الفايروس، ومتابعة حالات المصابين المحجورين في المنازل، دون كلل أو ادخار جهد.
وتابع: صباح اليوم ناقشتُ مع زملائي في مجلس السيادة، عبر وسيط إلكتروني، قانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020، وأبديتُ عدة ملاحظات عليه، لتعزيز حماية الكوادر الصحية.
مضيفاً: ارتفاع معدلات حالات التعافي من فايروس كورونا، تفتح علينا نوافذ الأمل وأننا قادرون على تخطِّي الجائحة بكُلِّ قوة وعزم.
كانت هذه تفاصيل خبر الفكي سليمان: نتيجة فحص فايروس كورونا المستجد (سلبية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.