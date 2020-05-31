الفكي سليمان: نتيجة فحص فايروس كورونا المستجد (سلبية)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف عضو مجلس السيادة الانتقالي “محمد الفكي سليمان” عن نتيجة فحصه لفيروس كورونا، عقب مخالطته لوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، في زيارة رسمية الاسبوع الماضي، لعدد من الولايات.

وقال”الفكي” على صفحته الرسمية اليوم الأحد: أبلغتني وزارة الصحة، بأن نتيجة فحص فايروس كورونا المستجد، الذي خضعتُ ليه يوم الثلاثاء الماضي سلبية.

أتمنى أن ينعم الجميع بالصحة والعافية والمحبة، وأن تخرج بلادنا من الجائحة أكثر قوة وصلابة. أتقدَّم بالشكر لجميع الكوادر الصحية، التي تعمل بتفانٍ ونكران ذات، لمحاصرة الوباء رغم النظام الصحي المُتهالك الذي ورثناه من العهد البائد.

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وأشكر أيضاً كل المتطوعين الذين يقدمون الدعم والسند لمصابي الفايروس، ومتابعة حالات المصابين المحجورين في المنازل، دون كلل أو ادخار جهد.

وتابع: صباح اليوم ناقشتُ مع زملائي في مجلس السيادة، عبر وسيط إلكتروني، قانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020، وأبديتُ عدة ملاحظات عليه، لتعزيز حماية الكوادر الصحية.

مضيفاً: ارتفاع معدلات حالات التعافي من فايروس كورونا، تفتح علينا نوافذ الأمل وأننا قادرون على تخطِّي الجائحة بكُلِّ قوة وعزم.