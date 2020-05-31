المطاحن تكشف أسباب أزمة الخبز وتحذر من العودة للمربع الأول

الخليج 365 :

أخلت المطاحن مسؤوليتها عن أزمة الخبز الراهنة، وعزت أسبابها إلى الندرة والشح في غاز المخابز ونقص العمال.

وأكدت مصادر مطلعة، أن المطاحن قامت بتوزيع حصص الدقيق على المخابز قبل عطلة عيد الفطر المبارك خاصة بولاية الخرطوم.

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وأوضحت لـ(باج نيوز)، أن أزمة الخبز الحالية تعود إلى وجود شح كبير في غاز المخابز بالاضافة إلى نقص العمالة.

ونوهت إلى أن القمح المحلي لا يستطيع إنتاج الخبز بجودة عالية إذا لم يخلط مع القمح المستورد.

ولفتت إلى أن الكميات المستلمة من القمح المحلي لا تتعدى حتى الآن (65%) والتي تقدر بنحو (300) ألف طن لأسباب متعلقة بعدم توفر القمح.

وأوضحت المصادر، أن الكميات المستلمة للمطاحن تقدر بنحو (180) ألف طن.

وتوقعت نفاد الكميات المستلمة من القمح المحلي في غضون الأسبوعين القادمين، وحذرت من عودة أزمة الخبز إلى مربعها الأول.