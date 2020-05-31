آخر وصايا الفنان “الهادي صديق” أبرز الدراميين السودانيين قبل وفاته

الخليج 365 :
وثق مقطع فيديو تسجيلاً، للفنان السوداني الراحل ” الهادي الصديق” أبرز الدراميين في السودان، قبل وفاته بيومين، إذ كان رسالة الى اهله النوبة والبني عامر، إلى نبذ العنف والاحتراب والعيش في سلام.
قائلاً: النوبة والبني عامر أنتم عشقي الأبدي، كادوقلي، الدلنج، كسلا، الجبال، السهول، أنتم مع الآخرين تتشكلوا بدواخلي كإنسان كوطن، مافي داعي للانفعال، وليتنا نعيش مع بعضنا في سلام، ونتسالم حتى بالعيون، انا بكم بقوى كوطن واحد موحد.
وكان الوسط الفني في السودان، قد ودع الهادي الصديق أحد أبرز أعمدة الدراما السودانية الذي توفي، اليوم السبت، في أحد مستشفيات الخرطوم، إثر تعرضه لحادث حركة في الطريق الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة مدني في وسط السودان، وفق سكاي نيوز.
ولمع نجم الصديق في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي من خلال أضخم الأعمال الدرامية التي قدمتها الشاشة السودانية مثل “الدهباية” و”ليلة رهيبة” و “أيادي القدر” و “صرخة في وادي الصمت”.
وكان مسلسل “دكين” من أشهر أعماله، وهو مسلسل أنتج في العام 1997، وأعيد بثه في تلفزيون السودان وبعض القنوات الأفريقية في العام 2017، وهو مسلسل استقى أحداثه من واقع الحياة السودانية وحظي لمشاهدة واسعة.
وبدأ الصديق البالغ من العمر 72 عاما مسيرته الفنية في العام 1965 وكان حينها في سن السابعة عشر، وتمكن من صقل نفسه بسرعة فائقة. وعرف صديق بتنوع أدواره وبمساهماته القوية في إخراج العديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية.
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