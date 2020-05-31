آخر وصايا الفنان “الهادي صديق” أبرز الدراميين السودانيين قبل وفاته

الخليج 365 :

وثق مقطع فيديو تسجيلاً، للفنان السوداني الراحل ” الهادي الصديق” أبرز الدراميين في السودان، قبل وفاته بيومين، إذ كان رسالة الى اهله النوبة والبني عامر، إلى نبذ العنف والاحتراب والعيش في سلام.

قائلاً: النوبة والبني عامر أنتم عشقي الأبدي، كادوقلي، الدلنج، كسلا، الجبال، السهول، أنتم مع الآخرين تتشكلوا بدواخلي كإنسان كوطن، مافي داعي للانفعال، وليتنا نعيش مع بعضنا في سلام، ونتسالم حتى بالعيون، انا بكم بقوى كوطن واحد موحد.

وكان الوسط الفني في السودان، قد ودع الهادي الصديق أحد أبرز أعمدة الدراما السودانية الذي توفي، اليوم السبت، في أحد مستشفيات الخرطوم، إثر تعرضه لحادث حركة في الطريق الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة مدني في وسط السودان، وفق سكاي نيوز.

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