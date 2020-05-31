استقالة نائبة عمدة مدينة بريطانية بسبب فضيحة عائلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تنحت نائبة عمدة مدينة ليفربول الإنجليزية، ليني هينيغان، إثر فضيحة تكشف تجمعا في حديقتها خلال الحجر الصحي.

ويحقق مسؤولون في حزب العمال في مقاطع فيديوتم تسريبها إلى مواقع التواصل الاجتماعية، حيث تظهر تجمعا في حديقة نائبة العمدة.

وتبين أنه حفل بمناسبة عيد ميلاد هينيغان، حيث قالت، إن أقاربها جاءوا وقدموا لها الهدايا بمناسبة عيد ميلادها، ثم غادروا على الفور.

وكشفت مقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن 12 شخصا على الأقل، كانوا حاضرين الحفل، وفقا لموقع “ليفربول إيكو”.

كما أوضحت هينيغان أن ابنتها نظمت حفلا مفاجئا لها، بمناسبة عيد ميلادها الـ50، وقد اعتذرت عن خرق قوانين الحجر الصحي.

وقالت النائبة: “أعتذر إن كنت قد سببت الأذى لأي شخص، لم تكن هذه نيتي أو نية ابنتي”.

وفي فضيحة بريطانية أخرى، قام أحد مستشاري رئيس الوزراء بوريس جونسون، دومينيك كامينغز، بالسفر 400 كم مع ابنه وزوجته التي كانت تعاني من أعراض “كوفيد-19” ليكون بالقرب من أقاربه، مخالفا بذلك قوانين الحجر الصحي.