قائد الجيش الإيراني يكشف عن القدرات القتالية والاستعداد لمواجهة التهديدات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، إن “التحسين النوعي والكمي للقدرات القتالية والاستعداد والرقي الروحي وتنمية البصيرة وتلبية الاحتياجات المعيشية هي مهماتنا الرئيسية الثلاث، والتي يجب الاهتمام بها في جميع الفئات”.
أعلن ذلك خلال زيارته اليوم الأحد، القاعدة العملياتية لفرقة 23 للمغاوير، وقيم القدرات القتالية لوحدة 223 من القوات الخاصة، والوحدة الهجومية المتنقلة 123 التابعة للقوة البرية، حسبما ذكرت وكالة أنباء “إرنا”.
وقال: “يجب علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا للالتزام بتطبيق العدالة”، مشيرا إلى تعزيز الاستعداد القتالي والرؤية القتالية والبصيرة.
وأضاف القائد العام للجيش الإيراني: “تحسين القدرة القتالية من حيث الجودة والكمية وبما يتناسب مع المهمة والتهديدات مدرج على جدول أعمالنا الدائم”، مضيفا أن “تعزيز الاستعداد القتالي يعني الحفاظ على ما لدينا وتجهيزه واستخدامه بأفضل طريقة ممكنة، وهذه مهمة جميع مستويات القيادة”.
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