بعد حياة الفهد .. الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تفتح النار بهجومٍ عنيف على الوافدين!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بعد الفنانتين الكويتين حياة الفهد ومريم الصالح، شنّت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي هجوماً حاداً على الوافدين والأجانب في الكويت بسبب تصرفاتهم خلال أزمة كورونا.
وقالت الشعيبي في مقطع فيديو لها عبر تطبيق “سناب شات “: “كان نفسي في الكويت يكون عندنا نفس مشهد الصين وهما بيودعوا الدكاترة بعد انتهاء أزمة كورونا.. لكن إحنا المصبية عندنا مش في أهل الكويت لكن المصيبة في الأجانب والوافدين الموجودين عندنا والمخالفين والبلاوي اللي عندنا.. حسبي الله ونعم الوكيل في تجار الإقامات الي جابو لينا هالعلى على قلبنا”.وتابعت: “المستشفيات ما لينا، الكويتين ماسكين دور والخليجين ماسكين دور والأجانب مسدحين في الأسره.. أنا مو ضد الأجانب ولا الوافدين لكن إحنا في وقت خطر.. هما دولتهم ملزومه فيهم مو إحنا .. غير ربعنا الي قايمين علينا”.
واختتمت: “لا وكمان زياده معاش بعض الأجانب.. يعني ليش الحرب اللي صارت عندنا.. قلت مشكوربن أو جزاكم الله خير يا حكومة الكويت ما فيه.. قاعدين تبدوبها فوقنا شو تبون؟ “.
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