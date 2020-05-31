فضائح “العربية”.. أرادت إحراج أردوغان فارتد كيدها عليها وما حدث أفقدها المصداقية تماما

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ادعت قناة “العربية” السعودية أن الرئيس التركي رجب طيب اروغان استغل فقر عائلة سورية وقام بإرسال أحد أطفالها للقتال في ليبيا في صفوف قوات حكومة الوفاق، لتقوم بعدها بحذف الخبر بعد حملات تكذيب كبيرة أثبتت بأن الطفل المقصود لا يزال حياً يرزق في سوريا.

كما اتضح أن الطفل المزعوم بحسب رواية “العربية” هو شاب في عامه الواحد والعشرين من العمر، وخرج بنفسه في مقطع فيديو يفضح كذب الإعلام السعودي كما أن عملية حذف الخبر المفبرك لم تقوم بها كل القنوات التابعة للعربية، حيث بقيت “الحدث” ناشرة للمقطع رغم كل ما قيل في تكذيبه ما تسبب في فضيحة وإحراج كبير للقناة السعودية أفقدها ما تبقى من مصداقيتها تماما.وأخذ الفيديو عبر “الحدث” عنوان “قصة طفل سوري أرسلته تركيا لليبياً وقتل بمعارك الوفاق”، مدعية بأن تركيا قامت باستغلال فقر عائلة هذا السوري لإرساله للقتال في ليبيا.

وطن سرب