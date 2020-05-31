أديب يقر بوجود انتهاكات وعنف جنسي في فض الاعتصام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة؛ نبيل أديب؛ إن اللجنة لن تتعجل إصدار النتائج ولن تتباطأ فيها؛ وأضاف “واجبي أن أسلم المحكمة ملف مكتمل دون اعتبار لأي ضغوط”؛ وقال “لا نتحدث عن عدالة الشارع لأن العدالة لا تمنح الا في المحاكم”.

وأقر أديب بوجود انتهاكات وعنف جنسي في فض الاعتصام ؛ لكنه أكد بأن اللجنة لا تقرر في مدى صحة هذه الجرائم”

وقال إن بعض تصريحات المسؤولين الخاصة بفض الاعتصام؛ من بينها تصريحات حميدتي والكباشي ستخضع للفحص؛ وأشار إلى أنه يوجد فرق بين الإقرار والبنية.

واضاف”الاقرار أن يقول الشخص انا فعلت ذلك” وقال إن بيان البرهان اللاحق لفض الاعتصام قرينة يمكن العودة إليها وفحصها.

ونفى نبيل في لقاء على قناة الهلال؛ مساء لسبت تعرضه لضغوط سياسية من أي شكل كان؛ لكنه أقر

بتعرضه إلى مضايقات في مواقع التواصل الاجتماعي؛ من البعض وأضاف”ما قادر انعي أعز أصدقائي الذين توفوا من بينهم فاروق ابو عيسى لأن البعض سيدخل في الصفحة ويشتمني لأنهم ما قادرين يفهموا انو انا ما سياسي”

وأكد نبيل ان اللجنة استمعت إلى شهادة مسؤولين رسميين عسكريين وسياسيين؛ وتحفظ على ذكر الأسماء؛ وقال إن الاجتماع الذي كشف عنه شمس الدين كباشي عضو المجلس السيادي حول الاتفاق على فض كولمبيا سيخضع كله إلى التحقيق بمن فيهم النائب العام.

واشار نبيل الى ان اللجنة لا تاخذ اعتبارات حول ما يقال عن عدم توجيه التهمة لشخص ما أو أن اتهامه مضر بالثورة؛ وأضاف”هذه اعتبارات لا اخذ بها”؛ ونوه إلى أن العقوبات ستطال من أصدر الأوامر؛ ومن نفذ الأمر.

وقال اديب إن بعض البينات المنتشرة في الانترنت غير مقبولة؛ لكنه أشار إلى أن الفيديوهات مقبولة كمستند لكنها ستخضع إلى الفحص من قبل فنيين.

واعتبر المذكرة التي قدمت لرئيس الوزراء من قبل بعض المحامين ضده هي غيرة مهنية.