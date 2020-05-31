ناطق تجمع المهنيين يعترف بعمله مستشاراََ لدى مكتب رئيس الوزراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إعترف الناطق الرسمي بإسم تجمع المهنيين السُودانيين السابق،أمجد فريد بعمله مستشاراََ لدى مكتب رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، وفقاً لقانون الخدمة المدنية للنظام البائد.

وكانت صفحات في مواقع التواصل الإجتماعي كشفت في وقت سابق، عن دور يلعبه أمجد فريد داخل مكتب رئيس الوزراء، وإشرافه على ملف إشراك النساء في مناصب ولاة الولايات فضلاً عن توليه مسؤولية الإشراف على ملف الدواء، وأنكر فريد تلك الأنباء ونفى صلته بمكتب رئيس الوزراء.

وقال أمجد فريد في تعليق له علي “تويتر” أنه

‏منذ يناير الماضي،يعمل في وظيفة مساعد كبير الموظفين “المستشارين” في مكتب رئيس الوزراء بدرجة مستشار، وأكد أن الوظيفة في المكتب التنفيذي لرئيس الوزراء والتعيين فيها شخصي بحسب القانون مثل اعضاء مكاتب بقية الوزراء.

مبيناً أن هذه الوظائف لها مهام محددة مرتبطة بالمنصب السياسي وتأتي وتذهب مع المنصب السياسي ومعنية بمساعدته في اداء مهامه .

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وأضاف قائلاً “لا أحد يتوقع ان رئيس الوزراء يعمل لوحده و بالنسبة للمخصصات فاي وظيفة لها مرتب ومخصصات طبعاََ”.

وعمد تحالف قوى إعلان الحُرية والتغيير التحالف الحاكم في السُودان، على تمكين منسوبيه في الوظائف القيادية، بجانب سيطرته على مكاتب الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، دون عرض تلك الوظائف للتنافس الحر .

ولاقت تلك الخطوات إنتقادات واسعة وإتهمت قوى التغيير بأنها إستبدلت تمكين نظام الجبهة الإسلامية بتمكين خاص بها.