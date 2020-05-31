شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد عضو لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح على أن لجنته لن تستطيع تحقيق أهدافها ‏بدون دعم وسند شعبي.

وكتب صالح على تويتر: “لن نتمكن من تحقيق أهداف ثورتنا المجيدة الممهورة بدماء شهدائنا الأكرم منا جميعاً، نحتاج لدعمكم ولكل مايعيننا على ضرب معاقل الفساد واستكمال بناء دولتنا التي نحلم بها، دولة الحرية والسلام والعدالة بكم ومعكم نكمل البناء”. وفي ختام التغريدة نشر صالح عنوان بريده الالكتروني للجمهور مطالباً إياهم بالتواصل معه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وجدي صالح: لجنة إزالة التمكين لن تستطيع تحقيق أهدافها ‏بدون دعم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.