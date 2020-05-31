عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 31 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

الصحة : تسجيل (279) إصابة و (29) وفاة بفيروس كورونا وإرتفاع كبير في حالات التعافي

جنوب دارفور : وفاة وإصابة (5) أشخاص في انفجار دانة

رجاء نيكولا في الحجر الصحي بعد إعلان إصابتها بفايروس كورونا المستجد

زيرو فساد تعلن عن سرقة صفحتها علي الفيس بوك

في ذمة الله الفنان الهادي الصديق إثر حادث مروري قبل يومين وتوفي عصر السبت

تخصيص 10 الف فدان للدفاع الشعبي

وزارة التعليم العالي تنفي ما تم تداوله عن فتح الجامعات واستئناف الدراسة

الجريدة

إجازة قــانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة ٢٠٢٠م

التعليم العالي تنفي استئناف الدراسة بالجامعات

نزوح 2000 مواطن من الفشقة بسبب اعتداءات الجيش الأثيوبي

الخارجية تستدعي القائم بالاعمال الأثيوبي

تجمع المهنيين: مهام المجلس الاعلى للسلام غير دستورية

وفاة المسرحي الهادي صديق

عضو اللجنة الاقتصادية للتغيير : اتفاق المالية مع برنامج الغذاء العالمي معيب

جعفر خضر : رغبة (العساكر) في الانقلاب لم تنته

المركزي يوجه بفك حجز حسابات مصرفية تابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية

المطاحن تكشف أسباب أزمة الخبز وتحذر من العودة للمربع الأول

تمديد إغلاق المطارات أمام رحلات الركاب حتى 17 يونيو

الأمة القومي وتجمع أجسام مطلبية يتفقان على ضرورة إنجاح الفترة الانتقالية

أخبار اليوم

والي الخرطوم :الوضع الصحي لا يزال في مرحلة الخطر

عدد المصابين بكورونا في السودان يقترب من (5000) وتسجيل (262) حالة وفاة

الإمام الصادق المهدي يكتب : المعادلة الصفرية والمعادلة الكسبية في حوض النيل

والي القضارف يتفقد جرحى الاعتداء الإثيوبي

فتح جزئي للاسواق بالابيض اعتبارا من اليوم الاحد

وفاة قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم

الوطن

رئيس مجلس السيادة يوقع على قانون حماية الكوادر الطبية

رحيل قائد المنطقة العسكرية المركزية

الطيران المدني: لم يصدر قرار بفتح المطار ونتوقعه خلال الساعات القادمة

الخارجية تستدعي القائم بالاعمال الاثيوبي

السلطات اللبنانية تحتجز سودانيين حاولوا التسلل للأراضي المحتلة

المجهر

الشيخ محمد عثمان صالح: أنا (حيٌ أُرزق) وخبر وفاتي إشاعة لإلهاء الشعب عن الضغوط

عضو السيادي “رجاء نيكولا” تحجر نفسها عقب إصابة مدير مكتبها بالكورونا

ممثل السودان الأول “الهادي الصديق” في رحاب الله

الشعبي يؤكد دعمه اللامتناهي ل(الجيش) ويدعو حكومة (قحت) للتدخل لضبط الحدود

الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الأثيوبي بالخرطوم

حكومة السودان وبرنامج الأغذية العالمي يوقعان اتفاقاً حول برنامج السودان لدعم الأسر

السوداني

إجازة قــانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة ٢٠٢٠م

لجنة عليا لتوفير السلع

الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي

المهدي : مصر وإثيوبيا في حالة مواجهة حتمية وعلى الحكومة اتخاذ مواقف مبدئية من قضية سد النهضة

الجبهة الشعبية للتحرير تطالب بمعالجة الإعتداءات المتكررة على منطقة الفشقة

صغيرون تنفى تحديد موعد لاستئناف الدراسة في الجامعات

السودانيون العالقون بمصر يُودِّعون الفقيد الثالث خلال أسبوع

النيل الدولية

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الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الأثيوبي بالخرطوم

والي القضارف يتفقد جرحى الاعتداء الإثيوبي

لجنة التسيير:تنفيذ الاضراب الشامل للصيدليات بنسبة 90%

اجازة قانون حماية الكوادر الطبية

السوداني الدولية

الجنائية تطلب اذنا من السودان للتحقيق مع المخلوع واعوانه

منظمة تعليم بلاحدود تساهم في تقليل خطر (كورونا)

الزكاة تقدم مساعدات غذائية للمتضررين من أحداث شرق السودان

والي الخرطوم :الوضع الصحي لا يزال في مرحلة الخطر طالب بالالتزام…

الاتحادي الاصل يشيد بتصدي الجيش للهجوم الإثيوبي

اليوم التالي

رحيل اللواء ركن عادل حسن الجمري قائد المنطقة العسكرية المركزية

إصابة ابن عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا بفايروس كورونا

مستشفيات الفاشر تتسلم معينات طبية من قوات الدعم السريع

ضبط أكثر من (87) متسللاً لولاية البحر الأحمر

آخر لحظة

(ازالة التمكين) تفتح (4) ملفات جديدة ومهمة

الحكومة تتسلم رسميا حسابات منظمة الدعوة ودانفوديو

مراجعة عقود الطرق والسكة حديد

التفاصيل الكاملة للنزاع القبلي الدامي بسنار

اضراب لملاك الصيدليات بسبب انعدام الادوية

قيادي بالحزب الاتحادي يجري عملية قلب بامريكا

القوات المسلحة

الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي احتجاجاً على الاعتداءات الأخيرة

والي القضارف يطمئن علي الاحوال الأمنية ببركة نورين ويزور الجرحى

التعليم العالي ينفي استئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي

رحيل قائد المنطقة العسكرية المركزية

وكالة السودان للأنباء “سونا”

وزارة الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الأثيوبي بالخرطوم

التعليم العالي تنفي استئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي

وزير الصحة: اجازة قانون حماية الكوادر الطبية

مكتب الاطباء الموحد: قانون الحماية يضع علينا مسؤولية أخلاقية ومهنية ووطنية

وزير الصحة يؤكد العمل مع كافةالشركاء لتطبيق قانون حمايةالكوادر الصحية

تسجيل (279) اصابة جديدة بفايروس كورونا و(29) وفاة

وزير الثقافة والإعلام ينعى للأمة السودانية الأستاذ الهادي الصديق

تجمع الصيادلة المهنيين :اضراب الصيدليات حق نقابي اصيل

لجنة التسيير:تنفيذ الاضراب الشامل للصيدليات بنسبة 90%

لجنة التسيير:استمرار إضراب الصيدليات حتي الاثنين القادم

انسياب منتجات الثروة الحيوانية لاسواق الخرطوم

والي القضارف يتفقد جرحى الاعتداء الإثيوبي

والي الخرطوم: لا تراخي في الالتزام بالاشتراطات الصحية

تسع حالات إصابة جديدة بكورونا بولاية سنار

تجهيز مركز المايستوما بمدني لمرضى كورونا الحرجة

تشغيل مجمع عيادات الرازي بجامعة الجزيرة لعلاج وعزل الأطباء

والي جنوب دارفور يعزي في العزاء الشهيد النقيب حسن كرم الدين