والي الخرطوم: الوضع الصحي لا يزال في مرحلة الخطر مع تزايد...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد والي الخرطوم دكتور يوسف آدم الضي أن الوضع الصحي لا يزال في مرحلة الخطر مع تزايد الاصابات وزيادة عدد الوفيات وأعلن عن اعتزامهم إجراء تقييم حول التكيف مع المرض والالتزام الصارم بالشروط الصحية في كل الأحوال حال استمر الحظر او أعيد فيه النظر ووجه الوالي عناية المواطنين بانه لا تراخي في الالتزام بالاشتراطات الصحية مع السعي الجاد لتوفير متطلبات المواطن وأشاد بالجهد الذي يبذله الجيش الابيض في التصدي لجائحة كورونا وطالب بعدم التعرض لهم في أداء مهامهم جاء ذلك خلال مشاركته في اليوم المفتوح بقناة الخرطوم في إطار جهود القناة في التوعية بمخاطر كورونا وتعزيزا للهدف الرئيسي للدولة (خليك في البيت) والجهود المبذولة من الولاية لتوفير متطلبات البقاء في البيت واضاف الوالي أن التحدي الأساسي للمديرين التنفيذيين الذين تم تعينهم مؤخرا عقب الغاء منصب المعتمد هو النزول للعمل الميداني لمراقبة الاداء والاستجابة لمطالب المواطنين

وفيما يتعلق بتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية أكد الوالي أنها تأتي على رأس الاولويات وكشف عن تكوين لجنة عليا على مستوى الحكومة الاتحادية وعلى مستوى الولاية لتوفير هذه السلع والتي تشمل الوقود والغاز والدقيق كما أشار الوالي ان المحليات تمثل أكبر التحديات خاصة النظافة والاستعداد للخريف مشيرا إلى مبادرة نداء الخرطوم للنظافة كمبادرة من المنصة السودانية لمكافحة كورونا كواحدة من المساعي الجادة لحشد آليات عدد من الجهات لإحداث اختراق حقيقي في ملف تراكم النفايات .

وفي السياق قال الطيب الشيخ الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم رئيس الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورنا إن لجنته إهتمت بالشرائح الضعيفة ورصدت اكثر من ٥٠٠ سلة للأسر المتأثرة بالحظر بالاضافة إلى الدعم النقدي المباشر واكد تقديرهم لمعانآة المواطنين وسعيهم لحلحلة المشاكل وتركيز اسعار السلع مع المنتجين بزيادة المعروض من السلع من المنتج مباشرة للمواطن بتطوير التجربة التي بدأت مع اتحاد اصحاب العمل وقطع انه لا يوجد مبرر لارتفاع الاسعار الكبير في السلع المنتجة محليا. مشيرا الى ان الخرطوم واعدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جانبه استعرض المهندس حاتم أبو قرون مدير عام وزارة البنى التحتية جهود وزارته مع وزارة النفط الاتحادية لتوفير الوقود لكل الجهات العاملة في الطوارئ الصحية والجهات العاملة في توفير السلع والخدمات للمواطنين كما تطرق للجهود المبذولة لمواجهة الخريف

وكان الوالي قد عقد اجتماعا مع قيادة قناة الخرطوم وقدم تنويرا حول الدور المطلوب من الإعلام في المرحلة القادمة بالانتقال من ممارسات الماضي إلى التعبير عن الأهداف الرئسية للثورة التي اذهلت العالم وغيرت المفاهيم التي كانت تغذي الصراع القبلي والاثني والتي يدفع ثمنها السودان حاليا مطالبا بضرورة الترويج والدعوة لمبادئ ممسكات الوحدة الوطنية.