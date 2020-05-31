رجاء نيكولا تدخل الحجر المنزلي لإصابة مدير مكتبها بـ “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت عضو مجلس السيادة رجاء نيكولا حجر نفسها لمدة أسبوعين، بعد إصابة مدير مكتبها بفيروس كورونا.

وقالت نيكولا: نسبة لإصابة مدير مكتبي بفيروس كورونا فقد حجرت نفسي لمدة اسبوعين ابتداءً من اليوم، عليه كل من خالطني خلال الأسبوع الماضي أخذ احتياطاته.

يذكر أن مدير مكتبها هو ابنها الذي يعمل في هذا المنصب منذ أن تم اختيارها عضواً لمجلس السيادة الانتقالي.