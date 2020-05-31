الجبهة الثورية: تمرد مناوي وركوب الرأس ليس في مصلحة شعوب الهامش...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا الناطق باسم الجبهة الثورية، اسامة سعيد، أبناء شرق السودان التطوع في صفوف القوات المسلحة والدعم السريع إستعداداً لتحرير الاراضي السودانية التي وصفها بالمحتلة.

وأضاف سعيد بالقول: إن القوات المسلحة والدعم السريع يمثلان صمام امان السودان، وان إثارة الفتنة بينهما تعني خراب ودمار السودان.

وأشار في تدوينه له في حسابه الشخصي بـ ”الفيس بوك “ الي ان القوات المسلحة علي تخوم القريشه والفشقة تخوض معركة الكرامة من أجل المحافظة علي الارض والعِرض.

وقال إن حديث رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بأن المسارات عطلت التفاوض، حديث غير موفق، مشيرا الي أن السلام يحتاج الي إرادة صادقة لتحقيقه ولم تتوفر بعد.

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واضاف قائلا: ”يا حمدوك إدعم خيار المصالحة الوطنية الشاملة لتكتب إسمك من نور في تاريخ السودان الحديث“.

واثنى سعيد على مجلس الامن الدولي، لتأجيله سحب قوات اليوناميد، وذلك لهشاشة الوضع الامني بدارفور.

وازاء التطوارت داخل الجبهة الثورية أضاف سعيد قائلا: ”تمرد مناوي ركوب الرأس ليس في مصلحة شعوب الهامش وليس في مصلحة السلام“.