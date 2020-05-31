شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعا الناطق باسم الجبهة الثورية، اسامة سعيد، أبناء شرق السودان التطوع في صفوف القوات المسلحة والدعم السريع إستعداداً لتحرير الاراضي السودانية التي وصفها بالمحتلة.
وأضاف سعيد بالقول: إن القوات المسلحة والدعم السريع يمثلان صمام امان السودان، وان إثارة الفتنة بينهما تعني خراب ودمار السودان.
وأشار في تدوينه له في حسابه الشخصي بـ ”الفيس بوك “ الي ان القوات المسلحة علي تخوم القريشه والفشقة تخوض معركة الكرامة من أجل المحافظة علي الارض والعِرض.
وقال إن حديث رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بأن المسارات عطلت التفاوض، حديث غير موفق، مشيرا الي أن السلام يحتاج الي إرادة صادقة لتحقيقه ولم تتوفر بعد.
واضاف قائلا: ”يا حمدوك إدعم خيار المصالحة الوطنية الشاملة لتكتب إسمك من نور في تاريخ السودان الحديث“.
واثنى سعيد على مجلس الامن الدولي، لتأجيله سحب قوات اليوناميد، وذلك لهشاشة الوضع الامني بدارفور.
وازاء التطوارت داخل الجبهة الثورية أضاف سعيد قائلا: ”تمرد مناوي ركوب الرأس ليس في مصلحة شعوب الهامش وليس في مصلحة السلام“.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة الثورية: تمرد مناوي وركوب الرأس ليس في مصلحة شعوب الهامش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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