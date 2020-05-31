استدعاء القائم بالأعمال الأثيوبي في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الأثيوبي، للاحتجاج على توغل مليشيات أثيوبية مسنودةً من الجيش الأثيوبي واعتداءها على المواطنين والقوات المسلحة السودانية داخل الأراضي السودانية مما أدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من ضباط وأفراد القوات المسلحة ومواطنين سودانيين من بينهم أطفال.

ونقلت إدارة دول الجوار بالوزارة للقائم بالأعمال الأثيوبي إدانة ورفض الحكومة السودانية لهذا الاعتداء الآثم الذي يأتي في وقتٍ كانت فيه الاستعدادات تجري في الخرطوم لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة رفيعة المستوى لقضايا الحدود التي يرأسها من الجانب السوداني وزير رئاسة مجلس الوزراء ومن الجانب الأثيوبي نائب رئيس الوزراء.

وطالبت باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف مثل هذه الاعتداءات ونبّهت إلى أن استدامة وتطوير التعاون بين البلدين لابد أن يبني على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال وحدود كلٍ منهما وحق شعبيهما في العيش في أمانٍ وسلام واستخدام مواردهما الطبيعية والاقتصادية دون تغول أو اعتداء من أي طرف على الأخر.