شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسببت الاعتداءات التي شنتها قوات الشفتة الاثيوبية بمساندة الجيش الاثيوبي على منطقة الفشقة بمحلية القريشة بولاية القضارف

في نزوح نحو (٢٠٠٠) مواطن للقرى المجاورة والكنابي في المشاريع الزراعية.

ورسم امين عام ديوان الزكاة بالقضارف محمد عبد الرحمن طه صورة قاتمة لاوضاع المواطنين الذين نزحوا جراء الاحداث وقال: انهم يفترشون الارض و يلتحفون السماء وبعضهم اتخذ من الاشجار ملاذ ووصف أوضاع المواطنين بالمأساوية وقال مدير الزكاة إن العاملين بالديوان في المحلية تفقدوا ميدانياً الاسر المتضررة وقدموا لهم مساعدات عينية عاجلة مبيناً أن ديوان الزكاة بالولاية سيقف بدوره على أحوال الاسر المتضررة من أجل تقديم مزيد من الدعم لهم الى حين عودتهم الى قراهم وأكد ان الدعم الذي قدمه الديوان للمتضررين حتى الآن بلغ 250 الف جنيه.

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كانت هذه تفاصيل خبر ولاية القضارف.. نزوح 2000 مواطن من منطقة الفشقة بسبب اعتداءات الجيش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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