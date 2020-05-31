الخليج 365: أوقفت الشرطة سيدة ظهرت في تسجيل مصور مدعية فيه توصلها لعلاج مرض كورونا .

وعلمت الصحيفة أن الشرطة اوقفت شادية نصر صباح السبت حيث اطلقت سراحها بعد تعهد منها عدم الترويج لعلاجها قبل اجازته من الجهات المختصة.

وكانت شادية نشرت مقطعا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت فيه أن رؤية في منامها من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اخبرتها علاجا لكورونا.

وقالت إنها عالجت عددا من الأشخاص بخلطة عشبية لم تفصح عن مكوناتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم. القبض على مكتشفة علاج كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.